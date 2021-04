“Todo el peso de la ley para quien no respete límites de velocidad”: Montañez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sanciones para automovilistas que excedan los límites de velocidad en la ciudad capital, partiendo de una amonestación para en su caso proceder luego a correctivos de tipo legal contra infractores, anunció Leonardo Montañez Castro, aspirante a la presidencia municipal de Aguascalientes por la alianza PAN-PRD.

“Realizaremos una política más agresiva para quien no respete los límites de velocidad. Empezaremos con un apercibimiento, para que no se diga que será una medida recaudatoria. Pero sí no obedecen a la primera todo el peso de la ley para quien no respete los límites, serán infraccionados”, puntualizó en conferencia de medios.

Cuestionado en torno a los accidentes viales que siguen presentándose en puentes viales de la ciudad, algunos de estos con consecuencias trágicas, Montañez Castro hizo hincapié en no responsabilizar solamente a las edificaciones, sino que las personas también tengan conciencia de lo que implica el manejo de unidades vehiculares.

“Desde luego que todos como ciudadanos queremos obras de calidad y queremos buenas vialidades. El problema es que luego no nos hagamos responsables y que no respetemos los límites de velocidad”, reiteró el panista.

El aspirante al ayuntamiento se reunió este lunes con médicos locales, ante quienes firmó una serie de compromisos.