Tocó fondo el servicio en el ISSSTE; truena magisterio 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, (SNTE), Ramón García Alvizo, tronó en contra del ISSSTE de quién dijo que ha tocado fondo.

“Desafortunadamente el tema del ISSSTE es muy preocupante, toco fondo, ustedes saben que no llevaron licitaciones a tiempo para todos los análisis clínicos, para la adquisición de material para las cirugías entre otras anomalías que han contribuido que se tenga un mal servicio”, lamentó.

Más adelante el secretario general de la sección 1 del SNTE en la entidad, deploró que los maestros se están quejando de los cambio contantes de fechas que tienen programadas para realizar cirugías, poniendo en riesgo sus vidas.

“Nosotros le hemos pedido a la autoridad nacional de que se atiendan las necesidades porque con la salud no se juega, nosotros aporta,os lo que corresponda quincena a quincena y no se vale lo que le están haciendo a los compañeros”, concluyó.