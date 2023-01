TJ impulsará al sector femenino durante la administración

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Padecer una enfermedad pareciera ser un motivo para perder la esperanza y dejar de lado todos tus sueños, pero cuando tienes ganas de vivir y luchar para alcanzar tus metas, nada te puede detener; muestra de ello es la señora María de Jesús, que a pesar de sus padecimientos y luego de mucho anhelarlo, hoy cuenta con su propio negocio de costura en San Francisco de los Romo.

“Con el dinerito que saco haciendo ropa, me ayudo para pagar mis consultas y medicamentos, ya que estoy enferma del corazón y hace poquito me detectaron insuficiencia renal”, comentó María de Jesús Gaytán Macías.

Destacó que gracias al apoyo de la gobernadora Tere Jiménez, tuvo la posibilidad de participar en la convocatoria del programa Poder Mujer; “En un evento le pedí que me ayudara con una máquina de coser y me dijo que me inscribiera a ese programa y gracias a Dios salí seleccionada”, indicó.

Poder Mujer es un programa que surgió a iniciativa de la propia gobernadora Tere Jiménez, como parte de las políticas que impulsa a favor del sector femenino; a través de él, las mujeres reciben un apoyo de hasta 10 mil pesos en maquinaria y equipo para que puedan iniciar su propia micro empresa.

“Desde chiquita me gustaba coser; empecé haciendo bastillas y poniendo cierres, pero poco a poco fui aprendiendo y, hoy puedo hacer casi todas las prendas de vestir que me piden mis clientes, y ahora con esta máquina de coser todo va a ser más fácil y rápido”, precisó la señora María de Jesús.

Por último, aprovechó la oportunidad para invitar a todas las mujeres emprendedoras de los municipios del interior a que se acerquen al Gobierno del Estado y participen en este tipo de programas que fueron creados exclusivamente para ellas.