Titularidad de la Contraloría Legislativo deberá dirimirse en marzo: Sánchez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El nombramiento del nuevo contralor legislativo tiene que definirse en las primeras sesiones del siguiente periodo ordinario, afirmó Emanuelle Sánchez Nájera, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso, luego de casi medio año sin que se haya dado el nombramiento correspondiente.

“Va avanzando, ya se han presentado algunos perfiles en la comisión de Vigilancia y es algo que deberá dirimirse en las primeras sesiones del siguiente periodo”, expuso el legislador del Sol Azteca, en torno al reinicio de actividades a partir de este martes 1.

– ¿Qué tan cierto es que no se han puesto de acuerdo por las diferencias del PAN?

– No, no tiene que ver con una pugna interna, sino que en su momento no se conocían los perfiles propuestos. Fue más una cuestión de forma que de fondo.

Sánchez Nájera aclaró que el trabajo de la contraloría interna no se ha quedado estancado, por lo cual reiteró que se tiene una persona fungiendo como encargado de despacho para revisar los documentos que se remiten. “Esto no quiere decir que nosotros no estemos obligados a cumplir lo que nos mandata la ley. Por lo pronto ahí hay un encargado revisando las cuentas y el ejercicio de los recursos está garantizado”.

La Legislatura tomó protesta desde el pasado 15 de septiembre y desde entonces no ha hecho el nombramiento de la contraloría, pese a que tenía un plazo reglamentario de 30 días hábiles.