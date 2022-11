Titular del ICA rechaza que exista veto para algún artista en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que no hay artistas vetados para la actual gestión del Instituto de Cultura (ICA), aseguró su actual titular Alejandro Vázquez Zúñiga, en relación a abrirles espacio para siguientes foros públicos.

“Lo importante si a mí me gusta, si me cae bien o si son mis amigos, sino abrir los espacios. No hay tema con nadie, admiramos a las personas que se dedican al arte y no habrá puerta cerrada para nadie”, aseveró en entrevista.

Lo anterior, en relación al caso del cantautor local Armando Palomas, quien denunció haber sido vetado por anteriores gestiones del ICA, tras críticas públicas que emitió. En ese sentido, Vázquez Zúñiga dijo que se le brindaron espacios desde que tuvo a cargo la dependencia municipal.

“Yo te puedo decir que en los años que estuve al frente del IMAC (Palomas) trabajó con nosotros y lo tuvimos en el primer festival que organizamos en 2014, en el escenario principal. Hemos dado espacio a quien tuvo fuertes críticas, incluso a mi persona”, precisó.

Por lo pronto, el titular del ICA adicionó que se están planeando actividades para cierre de año, con motivo navideño y donde se tendrá disposición de colaborar con otras instituciones.