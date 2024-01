Titular de la CNDH pide que desaparezca esta institución

Redacción

México.- En su comparecencia ante la Comisión Permanente en San Lázaro, Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH propuso el 24 de enero que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también sea eliminada junto con otros organismos autónomos, y se convierta en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

En este tenor precisó: “Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”.

Además y al presentarse ante diputados y senadores, Piedra Ibarra insistió en que “impulsamos nuestra reforma y nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde a las necesidades del pueblo mexicano”.

“Hemos hecho nuestra parte: Somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano”, aseveró.

Recordemos que por su parte el presidente López Obrador ya adelantó que en su paquete de iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero, planteará eliminar a todos los organismos autónomos.

“Lo que vamos a buscar es desaparecer estos organismos autónomos sin afectar a los trabajadores de base. Los medios que obviamente están en contra de esto dirán que van a dejar sin trabajo. No, no, no vamos a despedir a nadie como era antes”, comentó en la ‘mañanera’ del pasado 19 de enero.

En esa misma conferencia, el mandatario aclaró que su propuesta no toca a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“No, la Comisión de Derechos Humanos no, no, estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba”, subrayó.

Ante esto diputados y senadores de la oposición acusaron a Rosario Piedra Ibarra de incumplir con su principal tarea, que es “poner límites al poder”.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, le reclamó que en lo que va de su gestión, la CNDH evadió y no hizo recomendaciones contra los abusos de las autoridades en migración; desaparición de personas; en contra de los periodistas; en temas electorales; homofobia; desigualdad educativa, entre otros.

Martínez reclamó a la titular de la CNDH que no actuó contra “el desplazamiento forzado, contra los discursos que promueven la división y el odio desde la tribuna de la Presidencia de la República”.

“Nada le impide a usted, como ciudadana, presentar denuncias por violaciones en materia electoral; presentar una denuncia electoral por lo que denunció Sanjuana Martínez, o por lo que denunció Marcelo Ebrard, tanto en Notimex como en la Secretaría del Bienestar. Usted, por su trayectoria, lo podría presentar, no digo que una recomendación, sino como simple ciudadana”, precisó.

Por eso, le mostró una fotografía de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J. Clouthier y le advirtió que “esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre”.

Es relevante rememorar que la CNDH nació a partir de la Dirección General de Derechos Humanos, fundada en febrero de 1989 aunque en ese entonces formaba parte de la Secretaría de Gobernación.

Fue un año más tarde, en junio de 1990, cuando se creó por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo desconcentrado de Gobernación.

En 1992, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue elevada a rango constitucional y pasó a ser un organismo descentralizado “con personalidad jurídica y patrimonio propios”, según explica la misma CNDH.

“Finalmente, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

*Con información de El Financiero.