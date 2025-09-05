Tito Fuentes rompe el silencio tras dejar Molotov 

Redacción

Ciudad de México.-La vida de Tito Fuentes, guitarrista y vocalista de Molotov, ha dado un giro radical tras confesar los motivos detrás de su alejamiento de la agrupación.

En una entrevista con una revista, el músico habló con crudeza sobre su lucha contra las adicciones, el alcoholismo, las secuelas físicas de décadas de excesos y el episodio más crítico de su salud con un coma inducido que casi le cuesta la vida.

La caída de Tito Fuentes en la autodestrucción

Ismael “Tito” Fuentes reconoció que el estilo de vida que llevó durante más de 30 años lo condujo a un callejón sin salida.

Llevo 30 años haciendo lo que se me da la gana, sin cuidarme, ni física ni emocionalmente. Caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o aterrizarlas, confesó.

La consecuencia directa de esta etapa fueron 11 cirugías a las que se sometió debido a daños físicos ocasionados por descuidos y conductas autodestructivas.

El coma que lo cambió todo

Uno de los momentos más delicados ocurrió durante una intervención quirúrgica en la que sufrió complicaciones y debió ser sedado durante casi tres días.

En la última intervención algo salió mal y me mandaron tres días a coma inducido. Estuve muerto en vida dos días y medio, casi tres, y ahí fue que algo cambió en mí. Desperté y dije: ya, a cuidarme.

El músico reveló que su adicción no solo estaba ligada al alcohol y drogas, sino también al azúcar, un hábito que también tuvo que replantearse.

La terapia y el arte como salvavidas

Actualmente, Tito reconoce que la terapia psicológica y el arte han sido las herramientas que le permitieron empezar a reconstruirse. Aunque admite recaídas y momentos difíciles, asegura que estos pilares lo mantienen enfocado en su recuperación.

Entré en una autodestrucción silenciosa y me fui haciendo pedazos; a mí la terapia me salvó la vida y el arte es lo más relajante que he encontrado.

Lejos de Molotov, pero no de la música

Aunque Molotov celebra su 30° aniversario con una gira mundial, Tito decidió dar un paso atrás para priorizar su salud.

Decidí frenar, cuidarme y dejarlo todo a un lado, dejar la banda, dejar la música… Molotov es parte de mi vida, los conozco antes que a mi familia, aseguró.

Mientras tanto, se mantiene activo a través de proyectos artísticos, como la exhibición de su obra plástica en colaboración con Bankaool.

El estado de salud actual de Tito Fuentes

En marzo de 2025, el músico tranquilizó a sus seguidores a través de un audio difundido en redes, explicando que su ausencia en el Vive Latino 2025 se debía a una cirugía programada.

Estoy chido, voy a estar bien. Muchas gracias por sus mensajes de buena vibra, todo suma a sanar.

A su batalla contra las adicciones se suma la rizartrosis en ambas manos, un padecimiento que provoca desgaste en el cartílago articular y fuertes dolores, secuela de tres décadas tocando la guitarra.

Pese a todo, Tito mantiene un espíritu optimista. Su retorno a los escenarios dependerá de la evolución de su recuperación, pero asegura que no se ha despedido de la música ni de Molotov, solo está dándose una pausa necesaria para volver en mejores condiciones.

Con información de Excélsior