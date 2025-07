Tiroteo masivo en un mercado de Bangkok deja cinco muertos y el tirador se suicida

Redacción

Tailandia.- Un hombre disparó este lunes contra varias personas dentro del popular mercado “Or Tor Kor” de Bangkok, un tiroteo que culminó con cinco muertos y el posterior suicidio del agresor, según confirmó a EFE la Policía de Tailandia.

El subjefe de Policía del distrito capitalino de Bang Sue, Worapat Sukthai, explicó a EFE que cuatro de los fallecidos eran amigos del tirador y trabajaban como guardias de seguridad en el citado mercado, dedicado especialmente a productos de alimentación.

El quinto asesinado era un vendedor de “Or Tor Kor”, un expendio ubicado en el distrito de Chatuchak, donde se sitúa también el mayor mercado a cielo abierto del país, que recibe diariamente a miles de visitantes internacionales.

La hipótesis inicial de las autoridades fue que había un conflicto previo entre el tirador y los guardias, pero la investigación permanece abierta para esclarecer los hechos.

“Antes de llegar al mercado, el responsable supuestamente le dijo al taxista que iba a disparar a todos los guardias de seguridad”, añadió el jefe policial.



Imágenes compartidas en redes sociales mostraron al tirador con el arma en la mano caminando por el aparcamiento del establecimiento.



Los tiroteos masivos no son comunes en Tailandia, pero tres incidentes ocurridos entre 2020 y 2023 han puesto sobre la mesa la importancia de aplicar un mayor control de armas en el país.



Se estima que hay más de 10 mil 34 millones de ellas en el país, unas 15 mil 14 por cada 100 civiles, de las que unos 4.1 millones no cuentan con licencia o no están registradas, de acuerdo con los datos de Small Arms Survey.

Con información de Latinus/EFE