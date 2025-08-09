27 C
Aguascalientes
9 agosto, 2025
Tendencias

Tiran a 2 hombres en El Salero, Cosío

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Sigue la escalada de violencia en la entidad y ahora los cuerpos de dos hombres originarios de Zacatecas fueron “tirados” en esta localidad.

Los hoy fallecidos contaban con fichas de desaparición y fueron localizados sin vida y con huellas de violencia a un costado de la carretera en la comunidad El Salero en Cosío en los límites con Zacatecas.

Los hechos se verificaron alrededor de las 11 de la mañana de este sábado cuando automovilistas que pasaban por la zona detectaron a las personas tiradas en el suelo por lo que reportaron el hallazgo al 911.

Más tarde al sitio acudieron las autoridades confirmando que se trataban de dos hombres los cuales presentaban huellas de violencia y además ya no contaban con signos vitales.

Tras ello procedieron a instalar una cinta de seguridad y el resguardo de los hechos para que autoridades ministeriales se hicieran cargo de la escena del crimen.

Finalmente, las víctimas fueron identificadas como José de Jesús Acosta de 24 años y Giovanni de 23, ambos originarios de San Pedro Gorda, en el vecino estado de Zacatecas.