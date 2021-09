Tips para que conocer qué tanto sabes de educación financiera

Redacción

Ciudad de México.-La educación financiera es en la actualidad, un tema muy importante, ya que está relacionado con el buen manejo de nuestras finanzas personales y la toma de decisiones bien informadas sobre los productos y servicios financieros.

A continuación te dejamos un test para que midas en qué nivel está tu educación financiera.

1.- ¿Para qué ahorrar?

a) Para alcanzar metas y estar prevenido

b) Para poder comprar lo que quiero

c) Para poder salir a gastarlo.

¿Sabes para qué te sirve un presupuesto?

a) Organizar mis gastos

b) Gastar mejor

c) Limitarme en lo que compro Para manejar adecuadamente una tarjeta de crédito, debes: a) Pagar a tiempo b) No pagar el total c) No exceder la línea de crédito

Endeudarse es:

a) Malo, si sobrepasa tu capacidad de pago

b) A veces necesario, para sentirse vivo

c) Malo, pero, aun así, he enfrentado muchas deudas

5- Si vas a contratar un crédito, ¿qué consideras?

a) El Costo Anual Total (CAT)

b) El monto que voy utilizar

c) Si me pueden prestar una cantidad grande.



Mayoría de A: Tus conocimientos te

permiten tomar decisiones

financieras acertadas. Te interesa el

manejo adecuado de tus recursos.

Sigue así, informándote.



Mayoría de B: Te falta empaparte

de información relacionada con la

educación financiera. Si te interesa

saber más sobre el cuidado de tu

dinero, debes tomar en cuenta la

información a tu alcance.



Mayoría de C: Probablemente tus

recursos son limitados, pero no te

ha preocupado conocer cómo

puedes aprovecharlos mejor. Si no

te informas serás presa fácil de

instituciones que no son buenas

opciones para confiarles tu dinero.

¡Chécalo!