Tips para mejorar las croquetas de tu perro

Redacción

Los perros deben tener una alimentación correcta y equilibrada. En este contexto, muchas personas prefieren comprar croquetas, y si bien hay marcas que son buenas para el can, puedes aburrirlo con el mismo sabor.

Una forma de mejorar el sabor de las croquetas de tu perro es agregarles un poco de agua o alimentos. Esta opción permitirá que los pequeños y adultos mastiquen sin problemas sus comidas. También nuestros compañeros caninos recibirán nutrientes y se mantendrán hidratados.

El agua simple tampoco es la única alternativa, pues podemos renovar el sabor de las croquetas al combinarlas con caldo de verduras o kéfir de leche. El tip consiste en llenar el plato de la mascota con la ración correspondiente y luego cubrirla con el líquido. Dejar reposado el preparado hasta observar que las croquetas aumentaron su tamaño.

Otras cosas que puedes añadir al plato de tu perro son arroz, carne, pescado, arroz, lechuga, plátano, zanahoria, pera, melón, manteca de cacahuete y espinacas.

Si tu perro no come en días, probablmente lo haga si tiene mucha hambre pero eventualmente regresará a rechazarlas por que no le agrada mucho su sabor.

Es importante tomar en cuenta que el consumo solo de croquetas puede provocar sarro en los dientes de un animal, problemas cardiacos, renales o incluso cáncer, por lo que se recomienda a los dueños de mascotas preparar comida casera y combinarla con croquetas en forma alterna.

Con información de El Comercio