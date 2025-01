Timothy Bradley asegura que Terence Crawford daría una paliza a ‘Canelo’ Álvarez

Redacción

El futuro de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el ring sigue siendo incierto, pero las especulaciones sobre su próximo rival no se detienen. Entre los nombres que se han mencionado con fuerza destaca el del estadounidense Terence Crawford, considerado por algunos expertos como el mejor boxeador libra por libra del momento.

Uno de los más fervientes promotores de esta posible pelea es Timothy Bradley, excampeón mundial y ahora analista deportivo, quien no dudó en lanzar duras críticas contra el mexicano. En un video difundido en redes sociales, Bradley aseguró que Crawford sería capaz de dominar a Álvarez.

“Desperté a las 3:00 am. No sé por qué, pero algo me dijo que estudiara a Canelo y Crawford. Crawford está a punto de darle una paliza a Canelo Álvarez”, afirmó Bradley.

El exboxeador reiteró su postura con vehemencia: “Se los adelanto a todos ahora mismo. Está a punto de darle una paliza a ‘Canelo’ Álvarez”.

Críticas constantes contra ‘Canelo’

Esta no es la primera vez que Bradley arremete contra el tapatío. En el pasado, lo ha calificado como “blando” por no aceptar enfrentar a David Benavidez, un rival que muchos consideran una amenaza seria.

“Canelo es blando. Da un paso al frente y enfrenta a un verdadero peleador como Benavidez. Alguien que se ha ganado legítimamente su lugar, alguien que quiere ese campeonato mundial que tú tienes”, señaló Bradley en su momento.

Además, acusó a Álvarez de imitar la estrategia de Floyd Mayweather Jr. al seleccionar cuidadosamente a sus oponentes. “Canelo trata de seguir el mismo camino, porque trata de elegir. Siente que está de vuelta, y por eso trata de elegir su salida de camino”, afirmó.

Mientras tanto, se suma otro nombre a la lista de posibles rivales: el cubano William Scull, quien recientemente afirmó tener tres ofertas sobre la mesa para su próxima pelea, entre ellas una con ‘Canelo’.

Aunque Álvarez aún no define a su próximo contrincante, las expectativas están al máximo, y los comentarios de figuras como Bradley solo avivan la discusión en el mundo del boxeo.