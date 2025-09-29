Tilly Norwood, la primera actriz creada con inteligencia artificial

Redacción

La industria del entretenimiento dio un paso más hacia la digitalización con la presentación de Tilly Norwood, la primera actriz generada por inteligencia artificial. El proyecto fue desarrollado por la actriz, comediante y especialista en tecnología Eline Van der Velden a través de su estudio Xicoia, enfocado en talentos digitales.

Durante la Cumbre de Zúrich, Van der Velden reveló que ya sostiene conversaciones con agencias interesadas en representar a Tilly como si fuera una actriz real, según reportó Deadline. “Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, ese es el objetivo de lo que estamos haciendo”, aseguró.

Aunque aún no ha tenido una presentación oficial, Tilly Norwood ya se encuentra activa en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube, donde se empieza a introducir al público como una figura emergente.

El surgimiento de esta actriz virtual refleja un cambio en la percepción de la inteligencia artificial dentro del cine y la televisión. Lo que antes se veía como una amenaza, especialmente durante las huelgas de guionistas en Estados Unidos, ahora empieza a asumirse como un aliado creativo. “La gente se está dando cuenta de que su creatividad no tiene por qué estar limitada por un presupuesto; no hay restricciones creativas, y por eso la IA puede ser tan positiva. Se trata simplemente de cambiar la perspectiva de la gente”, señaló Van der Velden.

El avance tecnológico abre escenarios impensables hace apenas unos años: desde “revivir” a artistas legendarios en la pantalla hasta reimaginar la explotación de la propiedad intelectual ya existente. La propia Van der Velden reconoció que los desarrollos en consistencia de entornos y personajes han sido tan rápidos que lo que era un problema meses atrás hoy ya tiene soluciones funcionales.

La llegada de Tilly también plantea un debate urgente en Hollywood: cómo regular el uso de actores creados con inteligencia artificial. Cuestiones como contratos, derechos de imagen y la autoría de las actuaciones digitales deberán definirse para evitar vacíos legales.