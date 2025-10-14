Tienen en la mira a tres rijosos en Pilar Blanco, Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Tres generadores de violencia del fraccionamiento Pilar Blanco están bajo seguimiento de la Policía Municipal tras una riña que derivó en más de una docena de detenidos, confirmó el secretario de Seguridad Pública, Gonzalo Pérez Zúñiga.

“Traigo tres objetivos prioritarios ahí, incluyendo una dama, con las tres personas, pero bueno, es información que la traigo delicada y para trabajarlo. Nada más que se me movieron de inmediato en esa zona, pero ya traemos información”, explicó el funcionario.

El altercado se registró entre dos grupos que mantienen viejas pugnas en los andadores del fraccionamiento.

“Son chavos que no sé cuál sea su fin, que tuvieron una riña, un altercado, y bueno, se ve que se agarran a golpes, corren, pero inicialmente el reporte para nosotros es una riña. Llegamos, hicimos más de 12 detenidos con los compañeros que traemos en el operativo y se nos da esta situación que se van en andadores y es la agresión que tienen estas tres personas”, relató.

De acuerdo con Pérez Zúñiga, los vecinos fueron quienes alertaron sobre el conflicto y aportaron datos sobre la presencia de presuntos distribuidores de droga en la zona.

El secretario subrayó que los elementos municipales cuentan con el equipo necesario para enfrentar este tipo de situaciones.

Actualmente, la corporación tiene identificadas 12 pandillas activas en distintos puntos de la ciudad, aunque algunas ya han sido desarticuladas.

“Tenemos ahorita 12 pandillas de las zonas que hemos estado trabajando, pero algunas hemos disminuido y algunas siguen renuentes a seguir ahí con su pugna entre grupitos”, precisó.