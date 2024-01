Tiene 20 hijos y asegura que tendrá más porque son un buen negocio

Redacción

Colombia.- Aunque para muchos el traer al mundo nuevas vidas es una gran responsabilidad, pues se trata de seres humanos que aprenderán todo a través de los adultos, para doña Martha son un negocio pues le ayudan a obtener dinero.

Es por ello que su historia ha generado polémica en redes sociales pues usuarios no entienden la lógica con la que se convierte en madre, ya que los niños -señalaron- no es un tema que deba tomarse a la ligera.

​De acuerdo con Martha tiene 20 hijos porque encontró en la maternidad una manera de generar dinero sin la necesidad de salir de casa a buscar un empleo, pues ya tiene uno de tiempo completo con sus niños. “Cada uno es un negocio, por cada niño el gobierno me da dinero”.

Declaró que es un trabajo pesado, especialmente porque se embaraza seguido y no tiene mucho descanso entre uno y otro por lo cual sus días suelen ser pesados, ya que los padres de los menores tampoco están presentes.

“La verdad, muy poquito, a mí me toca poner a los mayores a que me ayuden porque debido a mi estado de embarazo es complicado (que pueda cocinar y hacer otras labores del hogar). No sé (dónde están los papás), son de esos papás irresponsables que tienen hijos.

Puntualizó que los hijos son de diferentes padres e incluso la última gestación fue cuando salió de fiesta, conoció a un joven, le gustó y se embarazó aquella noche, pero no sabe nada más de él porque únicamente se vieron esa ocasión.

“Ni idea, la verdad yo me fui de rumba y en esa rumbita me gustó el muchacho y así quedé, la verdad no sé ni dónde vive, no lo conozco ni tampoco me interesa”.

Puntualizó que el dinero debe administrarlo bien para que la comida alcance, aunque no siempre pueden tener platos completos pero sus hijos lo saben y aprovechan cuando hay más dinero para alimentarse mejor.

“Es complicado, a veces me toca hacer esas ollas de sopa, yo voy a la galería y consigo de esos huesitos baratos y hago sancochos, frijoles para todos, pero cuando no (hay dinero) comen poquito. Ellos ya saben el día que hay comen bien y si no, pues comen lo que haya, poquitico”.

“Las niñas crecen y se van, es injusto”

Para Doña Martha es injusto que sus hijas se vayan y la dejen sola, porque en cuanto cumplen los 12 años ellas empiezan a hacer sus vidas y eso la deja sin apoyo para cuidar a los más chicos de la familia.

“Las niñas que ya tienen 12 o 13 años van creciendo, se van volviendo unas señoritas y me dejan sola, como hicieron los dos mayores… me quedó sin las ayudas y fuera de eso me quedo sola”.

Algo que causó gran revuelo fue cuando reveló que acudía con el gobierno de su país por apoyos para madres solteras, razón por la que no paraba de tener hijos y a su vez se acercaba a políticos en campaña, quienes suelen darle ayuda.

Pese a esto Doña Martha cerró argumentando que también guarda un poco de dinero para darse sus ‘lujitos’, porque ser madre es agotador y ella también merece cosas buenas.

