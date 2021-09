Tiburón nada hasta un buzo para abrazarlo cada vez que lo ve

Redacción

EU-Rick Anderson suele visitar a una inusual amiga, pero para hacerlo tiene que utilizar un tanque de oxígeno, un regulador en la boca y sumergirse en el océano frente a la costa de Nobbys beach en Nueva Gales del Sur, Australia, y todo esto porque se trata de un tiburón de Port Jackson hembra.

Curiosamente, este tiburón sale en busca de un abrazo de Rick cada vez que lo ve y él sabe reconocerla a la perfección gracias a sus marcas.

Él dijo a The Dodo:

«Empecé a jugar con ella hace unos siete años cuando era apenas una cría de aproximadamente 6 pulgadas de largo. Me acerqué a ella con cuidado para no asustarla, a continuación, la comencé a acariciar suavemente. Una vez que se acostumbró a mí, me gusta acunarla en la mano y hablarle con dulzura a través de mi regulador».