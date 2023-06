Tianguistas y locatarios de mercados sufren por la ola de calor en Aguascalientes

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Las autoridades sanitarias del Ayuntamiento fortalecieron los lazos de comunicación con los tianguis y locatarios de mercados municipales por la ola de calor que se deja sentir en el territorio.

En este punto se emitieron recomendaciones con el fin de evitar se vendan alimentos en mal estado, que acaten las medidas de sanidad y protegerse de los golpes de calor.

El titular de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, Israel Diaz García, informó que ante la ola de calor se ha mantenido la cercanía con 72 tianguis, los 9 mercados y todos los vendedores ambulantes, trabajando de la mano con la Guardia Sanitaria.

Al interior de estos espacios puede llegar a encerrarse el calor, por lo que se vuelve más delicado el manejo de alimentos o ocasionar que trabajen con incomodidad los locatarios.

“Los tianguistas me han dicho lo mismo, que ya no aguantan el sol, reubicarlos a otra calle igual y les pegará el sol. En mercados hay unos más ventilados que otros, pero ellos están optando por llevar sus propios ventiladores. Pero -el calor- es algo atípico, el año pasado no lo vivimos tan fuerte como este año, tratamos de tener las puertas abiertas para que estén bien ventilados”, comentó el funcionario.

Díaz recordó que uno de los requisitos para quienes preparan alimentos con calor es que tengan una campana extractora, misma que posiblemente ayude a mitigar el calor.

Así como en todo el año, destacó que quien vende alimentos preparados deben portar cofia, cubrebocas y red para el cabello, además de que tendrían que acatar las recomendaciones en cuanto a la temperatura.

Desde luego, reconoció que es una problemática la cual no se puede atender de primera mano, pero no está de más dar recomendaciones para evitar golpes de calor.

“Lo que les recomiendo es que se hidraten, el agua es primordial, que no se lleven los niños a trabajar porque son los que más sufren el calor. También a los ciudadanos que vayan a hacer compras que lo hagan y se retiren inmediatamente para que sean más ventilados”, finalizó Díaz García.