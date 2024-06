The New York Times insta a Joe Biden a abandonar la carrera electoral tras debate 

Redacción

En una editorial publicada este viernes, el prestigioso diario The New York Times ha solicitado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que abandone su campaña de reelección.

Bajo el título “Para servir a su país, el Presidente Biden debería abandonar la carrera electoral”, el periódico argumenta que “el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección”.

El editorial señala que el desempeño de Biden durante el debate dejó entrever a un candidato afectado por la edad, con titubeos, frases inconexas y datos inexactos.

The New York Times enfatiza que es demasiado arriesgado esperar que los estadounidenses pasen por alto o descarten la edad y las debilidades de Biden, subrayando que su petición no implica un apoyo a Trump, a quien consideran un enemigo común.

El editorial describe a Biden como “un presidente admirable” cuyo mandato ha visto prosperidad y la afrontación de varios retos a largo plazo. No obstante, el diario sostiene que Biden ya “no es el hombre que era hace cuatro años” y no logró convencer al público de estar a la altura de las exigencias del cargo durante el debate.

El editorial rechaza la idea de que la actuación de Biden pueda atribuirse a una “mala noche” o a un “resfriado”, recordando que fue el propio Biden quien desafió a Trump a este debate. En consecuencia, The New York Times sugiere que Biden debería ser reemplazado por otro candidato demócrata que pueda enfrentar a Trump de manera más efectiva.

Meredith Kopit Levien, presidenta del diario, explicó que pedir un nuevo candidato demócrata a estas alturas de la campaña es una decisión seria, pero necesaria debido a la magnitud del desafío que representa Trump y la aparente incapacidad de Biden para enfrentarlo.