The Batman II iniciará rodaje en 2026

Redacción

Warner Bros. Discovery confirmó que The Batman Part II, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, comenzará a rodarse en la primavera de 2026 y se estrenará en cines el 1 de octubre de 2027.

El anuncio fue incluido en una carta reciente a accionistas, en la que el estudio celebró también el éxito de Superman, de James Gunn, que acumula casi 550 millones de dólares en taquilla mundial.

Pattinson retomará su papel como el vigilante de Gotham cinco años después del estreno de la primera entrega, que en 2022 recaudó más de 772 millones de dólares. Este año, el actor ha participado en proyectos como The Odyssey, de Christopher Nolan, y Dune: Part Three, de Denis Villeneuve.

Warner subrayó que el universo de DC sigue siendo uno de sus activos más rentables, con presencia en cine, televisión, videojuegos y productos de consumo. James Gunn, al frente de DC Studios, desarrolla títulos como Supergirl: Woman of Tomorrow (2026), Clayface (2026) y una nueva Wonder Woman, además de series como The Penguin, la segunda temporada de Peacemaker y Lanterns, prevista para 2026.