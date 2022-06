Thalía preocupa a fans por moretones en su cuerpo

Redacción

Los fans de Thalía se preocuparon por ella, luego de que dio a conocer varias fotografías en las que muestra los moretones salieron recientemente en su cuerpo.

Ante la aparente gravedad de las lesiones, la cantante aclaró que no son producto de algún accidente y mucho menos de algún problema de violencia, sino gracias al esfuerzo que estpa destinando a su nuevo proyecto.

A través de un corto video que compartió a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram, la intérprete mexicana dijo: “3er día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming! Lol”.

Thalía posó para la cámara frente a un gran espejo y un mueble llenó de maquillaje, por lo que podría tratarse de su camerino. Con el propósito de mostrar los moretones que le salieron en la piel, alzó lo más alto posible su pierna con ayuda de su mano y finalmente regaló su hermosa sonrisa.

Sus fanáticos llenaron la publicación de redes con comentarios de cariño y apoyo.