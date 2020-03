Thalía critica a AMLO por invitar a la gente a salir en plena contingencia por el Covid-19

Redacción

Ciudad de México.-La cantante mexicana Thalía se lanzó en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a la alerta mundial que existe a raíz de la propagación de coronavirus (COVID-19) y aunque las instituciones médicas han recomendado a la población permanecer en sus casas para evitar posibles contagios, el Gobierno de México continúa contradiciendo las indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud (Ssa), hecho que ha causado que varias personas se pronuncien al respecto.

Tal es el caso de la cantante Thalía quién arremetió contra la postura del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, pues sigue insistiendo a que la sociedad salga de sus hogares debido a que la situación del país aún no se encuentra en un estado crítico.

“No, no está bien congregarnos. No está bien salir, los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos. ¿Por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo. Recuerden puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles”, lanzó la actriz a través de su cuenta de Instagram mientras reproducía un video en el que aparece el mandatario.

Junto al clip, Thalía escribió un mensaje donde recalcó la importancia de que todas aquellas personas que tengan la posibilidad permanezcan en casa ante la pandemia.

“Todos entendemos que nuestros héroes, los profesionales de la medicina (doctores, enfermeros/as, farmacéuticos, etc) que están lidiando de cerca con esto día a día y otras personas con trabajos esenciales, indispensables en esta situación, tienen que salir de sus casas. Pero, nosotros los que no somos profesionales de la salud tenemos que ser considerados con ellos y responsables y aislarnos lo más posible.

“Siempre me he mantenido al margen de la política, pero esto rebasa el sentido común en estos momentos tan cruciales para mi amado país”, escribió.

