Testimonio en juicio de García Luna, involucró al gobierno de CDMX, no solo al federal

Redacción

EU.- El testimonio de Jesús ‘El Rey’ Zambada, durante el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, no solo involucró al gobierno de Felipe Calderón, pues también mencionó ayudas de las autoridades locales de la Ciudad de México, entonces gobernada por el aspirante a la presidencia por Morena, Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores.

Es de mencionar que Jesús Zambada, uno de los testigos de la Fiscalía estadounidense, contra García Luna, dijo haber ofreció sobornos al gobierno de la Ciudad de México con la finalidad de operar, y que en una ocasión los cuerpos de seguridad capitalinos se encargaron de salvarle la vida.

Y si bien durante su declaración no dijo el nombre del canciller Ebrard; sí reconoció los sobornos a autoridades capitalinas a lo largo del sexenio.

Según el testimonio de Zambada, quien operaba para el Cártel de Sinaloa, en octubre de 2008 la Agencia Federal de Investigación (AFI) intentó asesinarlo mediante un operativo, pero ‘El Rey’ fue salvado por la policía local, en referencia a las autoridades del entonces Distrito Federal.

En este sentido precisó: “hablé con la policía local, que eran mis amigos; me rescató el comandante de la policía local”, tras argumentar que en aquel entonces la AFI tenía infiltrados que operaban para el Cártel de los Beltrán Leyva y que, de no ser por la dependencia de seguridad capitalina, habría muerto.

Vale recordar que en su momento, Marcelo Ebrard, tenía como representante de la Secretaría de Seguridad a Manuel Mondragón y Kalb, y ninguno de los dos ha ofrecido alguna postura al respecto de las declaraciones en el juicio.

Luego de los testimonios de Zambada, la parte acusada terminó el martes 14 de febrero los argumentos contra García Luna y se espera que en pocas semanas den a conocer el veredicto del jurado; el expolicía podría enfrentar hasta una cadena perpetua, ya que se le acusa de cargos relacionados con el tráfico de drogas y uno más por dar declaraciones falsas.

*Con información de El Financiero