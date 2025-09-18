Tesoro de EU liga a diputada de Morena con red criminal en Rosarito

Redacción

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionaron a individuos y empresas en Playas de Rosarito, Baja California, por su presunta implicación en lavado de dinero, corrupción política y protección de actividades criminales vinculadas a la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.

Entre los principales señalados figuran los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como “El Aquiles” y “La Rana”, operadores de Ismael “El Mayo” Zambada en la franja costera del Pacífico, de acuerdo con agencias estadounidenses y mexicanas.

Las sanciones también alcanzaron al empresario local Jesús González Lomelí, dueño de bares y restaurantes como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos “El Caimán”. Estos negocios habrían servido para el blanqueo de millones de dólares derivados del narcotráfico, además de fungir como plataforma de enlace con otros mandos del Cártel de Sinaloa, incluido “El Ruso”.

La investigación identifica que, durante más de una década, los Arzate García consolidaron control territorial en Tijuana, Rosarito y Tecate, gestionando rutas de metanfetaminas, fentanilo y marihuana hacia California con apoyo de un aparato armado y una red financiera que aparentaba operar de forma legal.

El caso cobró dimensión política al mencionar a la exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo. Documentos de inteligencia señalan que durante su gestión municipal operadores como González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre ampliaron su influencia en el gobierno local.

Según los reportes, la relación personal de Arcega con Brown facilitó la colocación de aliados en cargos clave y brindó protección institucional a las operaciones de Los Arzate García, incluyendo la gestión de pagos de extorsión y cobertura por parte de la policía municipal.

Brown, originaria de Rosarito y militante de Morena desde su fundación, fue regidora, diputada local y en 2019 se convirtió en la primera mujer en gobernar ese municipio. En 2021 llegó a la Cámara de Diputados como representante federal del distrito 8 de Baja California.

Aunque la legisladora no ha sido procesada formalmente en México, su nombre aparece en reportes que describen cómo Los Arzate García utilizaron sus vínculos con el gobierno local para afianzar su dominio.

Las sanciones fueron impuestas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten al Gobierno de Estados Unidos congelar activos y restringir operaciones financieras de individuos y empresas vinculados al narcotráfico internacional.