Terremoto deja más de 600 muertos en Afganistán

Redacción

Un terremoto de magnitud 6 sacudió el este de Afganistán la noche del domingo, dejando más de 600 muertos y al menos 1,500 heridos, según el balance preliminar del gobierno talibán. La cifra podría aumentar en las próximas horas debido a la dificultad para acceder a las zonas montañosas afectadas y la interrupción de las comunicaciones.

El epicentro se registró a las 23:47 hora local, a 27 kilómetros de Jalalabad y a una profundidad de solo 8 kilómetros. La sacudida alcanzó Kabul, a 200 kilómetros, y se sintió incluso en Islamabad, Pakistán, a casi 400 kilómetros de distancia.

La provincia de Kunar ha sido la más golpeada. En una sola aldea murieron 21 personas y otras 35 resultaron heridas, de acuerdo con un funcionario local que calificó la situación como “horrible”.

En Asadabad, capital provincial, el hospital se vio desbordado. El director, el doctor Muladad, declaró que atienden “un paciente cada cinco minutos” y que más de 180 personas llegaron heridas en pocas horas, obligando a colocar a decenas en el suelo por falta de camas. La crisis llevó a declarar la emergencia en todo el recinto. Otros 250 heridos fueron trasladados a hospitales en Nangarhar.

Las tareas de rescate avanzan con lentitud por la geografía montañosa y las lluvias recientes, que provocaron deslaves y el bloqueo de carreteras. Helicópteros han evacuado a heridos desde Nangarhar, mientras voluntarios acuden a donar sangre. Sin embargo, en varias aldeas continúan atrapadas personas bajo los escombros.

El Talibán informó en un comunicado que equipos locales trabajan en las labores de rescate y que brigadas de apoyo se dirigen desde provincias vecinas. La ONU y UNICEF ofrecieron asistencia inmediata, aunque organizaciones humanitarias advierten que el acceso sigue limitado y que cientos de casas se derrumbaron.

“Como es tan montañoso, las viviendas están construidas una sobre otra, así que todas se están viniendo abajo”, explicó Salam Al Janabi, portavoz de UNICEF en Kabul, al advertir que la prioridad será atender a los niños, proveer agua potable y garantizar servicios de salud.

Afganistán, situado sobre fallas sísmicas activas y con construcciones precarias, es altamente vulnerable a los terremotos. En 2022, un sismo similar dejó más de mil muertos en el este del país. Las autoridades temen que esta tragedia pueda tener un saldo comparable.