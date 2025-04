Terre Jiménez encabeza la colocación del Bando Solemne con lo que se inician las actividades de la FNSM

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En un ambiente lleno de música, danza, tradición y color, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó en el emblemático Jardín de San Marcos la colocación del tradicional Bando Solemne que anuncia la edición 2025 de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM).

Al ritmo de mariachis y estampas folclóricas, el Jardín se transformó en un auténtico mosaico cultural, donde familias enteras se dieron cita para celebrar una de las tradiciones más queridas por las y los aguascalentenses.

Con una sonrisa en el rostro y rodeada de alegría, la gobernadora destacó el orgullo que representa esta feria para todos. “Dentro de ocho días comenzará la fiesta más grande y bonita de toda Latinoamérica. Estamos listos para que esta feria sea la mejor en sus casi dos siglos de historia. Aquí se sueña y se piensa en grande. Hemos cuidado hasta el último detalle para mostrar la grandeza de nuestras tradiciones. Abriremos más puertas y caminos con Japón y Sonora, nuestros invitados este 2025. En San Marcos, la alegría y el trabajo van de la mano en sus diferentes espacios, donde se escribirán historias llenas de recuerdos imborrables. En la feria se celebra la vida y a las familias, con actividades para todas las edades. Con el Bando Solemne iniciamos la ruta hacia la fiesta máxima de México, porque todos los caminos conducen a San Marcos, a su feria y al gigante de México. ¡Que viva la Feria Nacional de San Marcos, que viva México y que viva Aguascalientes!”, subrayó Tere Jiménez.

José Ángel González Serna, presidente del Patronato de la FNSM, reconoció el impulso de la gobernadora a esta emblemática verbena. Señaló que la feria representa la identidad del pueblo de Aguascalientes, su hospitalidad y su entusiasmo por recibir a los visitantes.

“Podemos decir que la fiesta ha comenzado. Los días de feria adornarán de colores nuestro entorno, dejando una huella imborrable. Con este bando anunciamos el inicio de nuestra gran tradición festiva, invitando a todos a vivir la feria con respeto para crear experiencias inolvidables. En nuestra feria caben todas las expresiones, todas las identidades y todas las personas que deseen participar”, afirmó.

Durante el acto protocolario, las autoridades presentes, junto con la reina actual, la reina electa de la FNSM 2025 y sus princesas, fueron las encargadas de develar los bandos solemnes colocados en cada una de las cuatro puertas del Jardín de San Marcos.

El primero de ellos, denominado “Tradiciones”, se colocó en la puerta oriente y destaca los eventos tradicionales de la verbena abrileña. El segundo, ubicado en el acceso norte, corresponde al “Programa Cultural del Foro del Lago”. El tercer bando, que da a conocer el “Serial Taurino”, fue instalado en la puerta sur del jardín. Finalmente, en la puerta poniente se colocó el cuarto anuncio, titulado “Entretenimiento”, que reúne la cartelera general de espectáculos y actividades lúdicas.

Posteriormente, en el mismo Jardín de San Marcos, la gobernadora presidió la ceremonia de coronación de las Reinas en Plenitud, organizada por el Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM), donde se reconoció a las representantes de cada municipio.

Durante su intervención, Tere Jiménez expresó que las reinas en plenitud simbolizan lo mejor de Aguascalientes, no solo por su belleza, sino por su fuerza, sabiduría y alegría de vivir. “Ustedes son reinas no solo por su belleza, lo son porque brillan en su entorno y nos recuerdan que la edad no apaga la alegría. Gracias por contagiarnos con su energía y demostrarnos la importancia de sonreír y amar la vida”, dijo.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado con las más de 150 mil personas adultas mayores que habitan en Aguascalientes. “Cada uno de ellos es nuestra prioridad. Por ello impulsamos programas y servicios para que sigan desarrollando su potencial. ¡Que vivan nuestros adultos mayores y nuestras reinas!”.

Las reinas ganadoras de los municipios fueron Martha Dávila Esquivel, de Asientos; María de los Ángeles Esparza Gallegos, de Calvillo; Teresa Galván Hernández, de Cosío; María Consuelo Chávez Ramírez, de El Llano; María de Jesús Chávez López, de Jesús María; María Guadalupe Lozano Cervantes, de Pabellón de Arteaga; Luz María Serrano Rangel,de Rincón de Romos; María del Rosario Montoya Reyes, de San Francisco de los Romo; Teresa Rodríguez Rodríguez, de San José de Gracia; María del Refugio Díaz, de Tepezalá, y María Isabel Jiménez Olivares, del municipio capital.