Terence Stamp, villano clásico de ‘Superman’, fallece a los 87 años

El actor inglés Terence Stamp, que ganó fama a nivel mundial por interpretar al General Zod en dos películas de Superman, falleció este domingo a los 87 años. De manera oficial, no se confirmaron las causas del deceso.

Nacido en 1938 en el East End, de Londres, Stamp se interesó desde joven por actuación al grado de obtener una beca en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas. A los 24 años, debutó en la película ‘La fragata infernal’ (Billy Budd), dirigida por Peter Ustinov, y que le valió su primera y única nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Pero fue su papel como antagonista en las dos primeras pelìculas de alto presupuesto de Superman, que le hizo ganar una amplia fama de seguidores. Seguiría ligado a la historia del Hombre de Acero, pero ahora en el bando de los buenos, dando voz a Jor-El, el padre biológico de Superman, en la serie televisiva ‘Smallville’.

También actuó en cintas como ‘El coleccionista’, con la cual en 1965 ganó el premio a Mejor Actor en Cannes; además de ‘Pobre vaca’, de Ken Loach; ‘Teorema’, de Pier Paolo Pasolini, o ‘Vengar la sangre’, de Steven Soderbergh.

Además de actor, fue escritor y autor de tres libros exitosos: una novela, una autobiografía y un recetario.