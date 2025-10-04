Tere Jiménez reitera su compromiso con los adultos mayores

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En un hecho histórico y de gran significado para las personas adultas mayores, la gobernadora Tere Jiménez presentó su Tercer Informe de Gobierno ante este sector de la población; reiteró su compromiso de construir un estado con más oportunidades y digno para quienes lo han dado todo por sus familias y por Aguascalientes.

Dijo que las y los abuelitos son la fuerza, la vitalidad y el empuje que han llevado a Aguascalientes a ser un ejemplo en México y en el mundo.

“El Gigante de México ha crecido fuerte y unido gracias a quienes nos abrieron el camino; por todo lo que nos han dado, hoy y siempre les diré con el corazón: gracias. La mejor manera de rendirles homenaje es brindándoles lo necesario para que se sientan atendidos y escuchados, porque ustedes son la grandeza de Aguascalientes, y por ustedes trabajamos para que nuestro estado siga siendo un referente de prosperidad, dinamismo y de unión”, les dijo la gobernadora a quienes se reunieron en la Estancia y Comedor Vicente Guerrero al sur de la ciudad capital.

Previamente realizó un recorrido por este espacio, donde conoció de primera mano los servicios y actividades que ahí se ofrecen para las y los adultos mayores, desde alimentación gratuita, servicios médicos, actividades deportivas y culturales, rehabilitación física y hasta la posibilidad de concluir la primaria o secundaria, todo de forma gratuita.

En un encuentro lleno de emotividad y cercanía, Tere Jiménez hizo un recuento de los logros que se han alcanzado durante su gestión en beneficio de este sector de la población; destacó la creación de nueve estancias y 17 comedores para adultos mayores, donde más de 700 abuelitas y abuelitos reciben atención integral diariamente.

Además, informó que el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas del Estado de Aguascalientes cuenta con 60 Plazas Comunitarias, en donde las y los adultos mayores pueden aprender a leer y a escribir, así como terminar su primaria y secundaria; dijo que tan solo en el último año se han graduado más de 11 mil adultos mayores.

Por otro lado, dijo que se han invertido más de 4 mil 500 millones de pesos para consolidar el mejor sistema de salud del país; resaltó el regreso del Seguro Popular Aguascalientes, con el que pueden acceder a servicios médicos de calidad y de forma gratuita con su Tarjeta Soluciones. Resaltó la creación de ocho nuevas clínicas del Seguro Popular Aguascalientes.

Se han brindado más de 189 mil servicios médicos sin costo y se disminuyó el tiempo de espera en consulta, de dos horas a 10.5 minutos. También se entregaron más de 12 mil apoyos a través de la Beneficencia Pública, como prótesis de rodilla y cadera, aparatos auditivos, lentes, sillas de ruedas, andaderas, bastones, y mucho más.

Se invirtieron más de 33 millones de pesos en equipamiento para los siete hospitales públicos del estado y se adquirieron 16 nuevas ambulancias y se cuenta con la unidad de radioterapia más moderna del país en el Hospital Hidalgo, con un nuevo acelerador lineal para atender a enfermos con cáncer.

Se incrementaron en un 225 por ciento las brigadas médicas en colonias y comunidades para llevar la salud hasta los rincones más alejados del estado; y se han brindado más de 700 mil terapias de rehabilitación para personas con discapacidad.

La gobernadora resaltó la creación del Instituto de Atención Integral de Enfermos Renales, que se afianza como un ejemplo en Latinoamérica. “Aquí, la salud no es un privilegio, es un derecho que garantizamos y brindamos de manera cercana, digna y humana”, subrayó.

Consciente de las principales necesidades de las y los abuelitos, Tere Jiménez señaló que las y los adultos mayores han sido beneficiados con más de 168 mil apoyos, como asesorías jurídicas y psicológicas, vinculación laboral, servicios de salud e insumos médicos.

Dijo que con el regreso del Programa “Oportunidades”, se han entregado más de 33 mil apoyos en salud, educación y nutrición; también se sirvieron más de 4.8 millones de platos de comida caliente a adultos mayores, niñas, niños y personas vulnerables.

Con el Programa “Reencontrando Corazones” y la entrega de más de 4 mil 900 visas, las y los adultos mayores pudieron viajar a los Estados Unidos para reunirse con sus hijos y nietos.

En el tema de seguridad pública, dio a conocer que entre los principales avances y logros destacan la Policía Cibernética, el C5i y el 911, que son primer lugar a nivel nacional; también dijo que se redujo en más del 11 por ciento la incidencia delictiva.

De igual forma, detalló que en toda la entidad se cuenta con más de 4 mil 300 cámaras de seguridad que ha puesto el Gobierno del Estado para monitorear de manera constante las calles y municipios, y garantizar así la tranquilidad de las familias.

Se reforzaron las corporaciones con 963 nuevos policías y la adquisición de más patrullas, equipo táctico y uniformes. “Sabemos que esta es una tarea permanente, que nos exige compromiso, determinación y trabajo coordinado”, reiteró.

Por otro lado, comentó que en el tema de educación, se realizaron más de 300 obras escolares y se cuenta con el programa de becas más grande en la historia del estado, ya que durante la actual administración estatal se han entregado más de 65 mil becas educativas de titulación, transporte, inglés y movilidad académica nacional e internacional.

“En Aguascalientes, la educación es más que una prioridad: es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y nietos para que el día de mañana puedan hacer realidad todos sus sueños”, enfatizó Tere Jiménez.

En el tema de infraestructura pública, dio a conocer que se realizaron obras que cambian vidas; destacó el avance de la 5.a etapa de pavimentación del Tercer Anillo con concreto hidráulico, con más de 292 mil metros cuadrados; la ampliación del Puente de Villa Sur a cuatro carriles; la mejora de calles en Los Pericos, Norias de Paso Hondo, Cumbres III, El Riego, Insurgentes y Pilar Blanco; así como mejoras en vialidades como av. Poliducto, av. del Rey, av. Abelardo L. Rodríguez, av. Ojocaliente, entre otras.

Con el fin de que las y los adultos mayores tengan espacios de convivencia y esparcimiento, también se realizaron obras de rehabilitación en parques públicos en Haciendas de Aguascalientes, Peñuelas, Ojocaliente I y III, Valle de los Cactus, Infonavit Morelos, Real del Sol, Pintores Mexicanos y en muchos lugares más.

Indicó que se facilitó el acceso al agua en zonas prioritarias con una inversión de más de 60 millones de pesos en la perforación y el equipamiento de nuevos pozos en todo el estado; así como más de 40 millones de pesos en la construcción, ampliación y rehabilitación de redes de agua potable y drenaje sanitario en colonias y comunidades de todos los municipios.

Para que las abuelitas y abuelitos cuenten con un hogar digno, Tere Jiménez destacó el regreso del Programa de Vivienda Social, que contempla la construcción de 7 mil hogares en los municipios. Dijo que este esquema se amplió para beneficiar a diversos sectores, especialmente a adultos mayores.

Para concluir, Tere Jiménez expresó el profundo compromiso que tiene con las y los adultos mayores, por lo que seguirá trabajando para brindarles una mejor calidad de vida.

“A ustedes les debemos todo y por ustedes trabajamos diariamente. Gracias por confirmar que los sueños se alcanzan con determinación, que la unidad nos fortalece y que el amor por esta tierra debe transmitirse de generación en generación. Los abrazamos y los respetamos, porque las grandes metas no tienen edad y gracias a ustedes, en Aguascalientes, los sueños sí se cumplen”, finalizó.