Tere Jiménez refrenda su compromiso de trabajar por la seguridad de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en la 51.a Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que este día encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

En el marco del encuentro, la gobernadora Tere Jiménez externó la disposición de Aguascalientes de seguir colaborando con el gobierno federal para garantizar la paz y la tranquilidad, no solo en esta entidad, sino en todo el país; destacó que en Aguascalientes, la comunicación que se tiene con los municipios y el reclutamiento permanente de policías, han sido determinantes para que se mantenga como uno de los estados más seguros del país.

De igual manera mostró su interés para participar en el enriquecimiento de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que en breve presentará la presidenta de México ante el Congreso de la Unión, luego de los resultados que se tienen en Aguascalientes en el combate de ese tipo de situaciones.

Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el compromiso y trabajo que realizan las y los gobernadores en sus respectivos estados, para sumar a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

“Lo que buscamos es que en cada entidad haya atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de las policías estatales y coordinación con los tres poderes y niveles de gobierno; es decir, lo que buscamos es aterrizar la estrategia nacional, a nivel estatal, a partir de las leyes que hemos aprobado a nivel federal y que los estados tienen que homologar”, subrayó.

Durante la reunión que contó con la participación de las y los gobernadores de todos los estados del país, así como integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, entre otras autoridades, se acordó reforzar la coordinación entre estados y federación para fortalecer las instituciones de seguridad pública de cada una de las entidades, así como las Comisiones de Búsqueda de Personas y la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

En la sesión también participaron Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República; y Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras autoridades.