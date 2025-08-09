Tere Jiménez reconoce labor de apicultores

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el marco del Primer Encuentro Apícola Nacional, celebrado en Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez reafirmó su compromiso de impulsar el sector apícola, por ser una actividad importante para el desarrollo económico y ambiental de la región.

Resaltó que, en lo que va de su administración, se han invertido más de 15 millones de pesos en apoyos directos para el sector apícola, incluyendo suplemento alimenticio y otras herramientas clave para mejorar su productividad. Informó que Aguascalientes produce alrededor de 700 toneladas de miel al año, de las cuales se exporta el 70 por ciento.

“Bienvenidos a la tierra de las abejas. Trabajamos todos los días con la intención de dignificar a los apicultores, cuya labor es símbolo de equilibrio, biodiversidad y sustento para miles de familias en Aguascalientes”, les dijo Tere Jiménez.

Durante el evento, la gobernadora tomó protesta a los integrantes de la nueva mesa directiva de la Unión Apícola Nacional (Uapinac). Además, recibió el nombramiento como primera socia honoraria del organismo, en reconocimiento a su labor a favor de los apicultores del estado.

Enrique Guillermo Hernández Ayala, presidente de la Uapinac, destacó el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez como una aliada estratégica, que siempre ha visto por las abejas y por quienes se dedican a cuidarlas.

“La Unión Apícola Nacional representará a todas las personas que aman a las abejas, comenzando por los apicultores. Les informo que hoy estamos representando a 24 estados, con gente de diversas latitudes. Nos unimos para servir mejor y para rescatar a las abejas, que enfrentan una crisis de disminución a nivel mundial”, señaló Hernández Ayala.

Durante el Primer Encuentro Apícola Nacional, que se realizó en las instalaciones del Casino de la Feria, expertos locales, nacionales y extranjeros, además de funcionarios, compartieron experiencias de producción, tecnología para las colmenas, mejores prácticas apícolas y genética de las abejas, entre otros temas.

Al evento también acudieron Humberto Ambriz Delgadillo, diputado federal; Heriberto Gallegos Serna, diputado local; Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial; Ernesto Guzmán Novoa, presidente de la Asociación Canadiense de Especialistas en Abejas, y Jorge Delgado Ibarra, presidente Municipal de El Llano.