Tere Jiménez entrega más de 3 mil apoyos escolares en municipios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En apoyo a la economía familiar, en este regreso a clases la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, hizo entrega de útiles escolares en los municipios de San Francisco de los Romo y San José de Gracia.

En San Francisco entregó 2 mil apoyos de un total de 72 mil que se entregarán en todo el estado.

“Los seguiremos apoyando porque la educación es la mejor herencia que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Hemos hecho un buen equipo con el municipio y estamos trabajando en muchos proyectos, desde la construcción de pozos de agua potable, pavimentación de calles, la creación de escuelas, entre otros”, les dijo la gobernadora a las familias presentes durante el evento que se realizó en el Parque Barberena.

La presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, agradeció la cercanía y el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez.

“Gracias, amiga Tere Jiménez, aquí en San Pancho apreciamos lo que haces por la gente; siempre nos tienes presentes con la entrega de útiles escolares y los diversos apoyos que llegan; nunca nos dejas atrás y reconocemos ese esfuerzo y apoyo”, indicó Gallegos Soto.

Continuando con su productiva gira de trabajo, la gobernadora Tere Jiménez visitó el municipio de San José de Gracia, donde entregó a más de 1,000 familias estos paquetes de útiles escolares, tenis y zapatos.

“Siempre vamos a estar aquí en San José de Gracia; recuerden que contamos con muchos programas, desde Vivienda Social y Oportunidades, hasta apoyos para el campo y para emprender sus propios negocios, para que puedan seguir adelante”, destacó la gobernadora durante el evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa del Bien Común.

Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado, apuntó que la dependencia a su cargo continuará cercana a la gente para atender cada una de sus necesidades.

“Estamos nuevamente en esta tradicional gira de útiles escolares, zapatos y tenis; aquí están los niños y niñas más aplicados. Apostarle a la educación es uno de los principales propósitos de esta administración”, señaló Castillo Romero.

En los eventos acompañaron a la gobernadora Alfonso Rubalcava, diputado federal; Heriberto Gallegos Serna y Beatriz Montoya Hernández, diputados locales; Edgar Ramírez, regidor de San Francisco de los Romo; y Cristina López González, coordinadora de la Casa del Bien Común de San José de Gracia.