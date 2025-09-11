Tere Jiménez entrega más de 1,500 apoyos escolares en Villerías

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, visitó la colonia Villerías al oriente de la ciudad, donde entregó 1,500 apoyos escolares, de un total de 72 mil que serán distribuidos en todo el estado.

“Venimos a entregarles estos útiles a nuestras niñas y niños; seguiremos apoyando a los estudiantes para que cuenten con las herramientas necesarias para sus estudios, como becas académicas, de transporte, movilidad, titulación, y más”, expresó Tere Jiménez.

Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, reconoció la cercanía y empatía de la gobernadora hacia las familias de la entidad.

“La gobernadora realiza estas acciones de todo corazón; está recorriendo todas las comunidades del municipio y del estado, porque no quiere que ningún niño o niña se quede sin lo más indispensable, como libretas, zapatos y tenis”, apuntó Montañez Castro.

Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado, subrayó que la administración estatal impulsa diversos programas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

“Tere Jiménez trajo de vuelta las Estancias Infantiles, el Seguro Popular Aguascalientes y el Programa ‘Oportunidades’. Este gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que los programas sociales lleguen a quienes más lo necesitan; hoy, les toca a nuestras niñas y niños”, señaló.

En el evento que se realizó en el Parque Villerías, también estuvieron presentes Juan Pablo Gómez Diosdado, contralor del Estado; José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete, y Omar Valdés, vecino de la zona.