Tere Jiménez entrega infraestructura educativa en el Cecytea de Villa Montaña

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En un esfuerzo por fortalecer la calidad educativa y proporcionar mejores condiciones de aprendizaje a las y los jóvenes, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó hoy nueva infraestructura educativa en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (Cecytea), plantel Villa Montaña.

“Estamos comprometidos con ofrecer a nuestros jóvenes las herramientas necesarias para que puedan alcanzar su máximo potencial; recuerden que en la mente es donde podemos comenzar a construir lo que queremos, no les dé miedo ni pena, no importa si nos equivocamos, hay que volver a luchar, a iniciar, porque cada día es una oportunidad nueva, no están solos, cuentan con una amiga y una aliada”, mencionó la gobernadora.

María Guadalupe García Arenas, directora general del Cecytea, agradeció a la gobernadora por su apoyo a la educación y destacó que el plantel Villa Montaña actualmente cuenta con siete aulas y 314 alumnos, quienes aprovecharán la nueva infraestructura.

“Nuestro patio ahora tiene una techumbre que nos protege; gracias, de verdad muchas gracias por el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez, quien desde el primer día no ha dejado de apoyar y hacer cosas por el Cecytea; este es el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de este plantel, Villa Montaña”, mencionó.

Ricardo Hernández Peña, director del plantel, reconoció el trabajo que la gobernadora ha hecho en pro de la educación en el estado.

“Me siento muy contento de que nos visiten hoy, le agradecemos esta techumbre que nos hacía bastante falta, porque era complicado hacer actividades al aire libre; esto nos permite aprovechar nuestro plantel y es gracias al apoyo y la visión de la gobernadora con la educación y los jóvenes; gracias, gobernadora, por su compromiso y entrega”, dijo el director.

A nombre de las y los estudiantes del Cecytea Villa Montaña, la alumna Sandra Cano Delgado mencionó que “es un verdadero honor recibir a la gobernadora y agradecerle, porque a partir de hoy podremos hacer actividades bajo esta velaria que nos dará protección; hoy nos demuestra su compromiso con la educación y con Villa Montaña, también demuestra su palabra, no tenga duda de que seguiremos haciendo de este estado el gigante de México”.

En el marco de los Honores a la Bandera, la gobernadora también entregó reconocimientos a las y los alumnos que destacaron en el Festival de Arte y Cultura y del Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica.

En el evento también estuvieron presentes el alcalde de Aguascalientes, José Juan Sánchez Barba; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; la diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Adrián Gerardo Domínguez Sánchez, titular de la oficina de Enlace Educativo y representante de la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes, y J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.