Tere Jiménez destaca logros en su administración en favor del municipio de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En la icónica Explanada Morelos, que lució abarrotada, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó su Segundo Informe de Gobierno, donde reconoció la suma de voluntades, gracias a lo cual, Aguascalientes se ha convertido en el Gigante de México.

“Aquí trabajamos unidos, porque somos el Gigante de México, gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes y de Leo, a quien agradecemos que haga equipo con el Gobierno del Estado y a quien reconocemos el gran trabajo que está haciendo en el municipio capital”, señaló.

La gobernadora dio a conocer que Aguascalientes se ha consolidado como un polo para la atracción de inversiones, prueba de ello, es que se han confirmado 35 nuevos proyectos de países como Japón, Estados Unidos, Alemania, India y Turquía, que representan más de mil 900 millones de dólares, garantizando seguridad social y acceso a servicios como la educación.

Dijo que Aguascalientes es uno de los dos estados con mayor producción automotriz en el país; el talento, la capacidad y preparación de los trabajadores fueron clave para que el estado produzca el nuevo modelo Nissan Kicks 2025, uno de los más vendidos a nivel mundial.

Empresas mexicanas como Vazlo, Cementos Cruz Azul y Megacable han invertido más de mil 300 millones de pesos, mientras que el Proyecto Monarca generará mil 370 empleos directos y tres mil 900 indirectos.

La gobernadora destacó que gracias a la Bolsa de Trabajo, más de 13 mil personas han encontrado un empleo formal; y con el Programa “Emprende-T” se ha beneficiado a empresarios y emprendedores, quienes apoyan la economía local; Aguascalientes es el primer lugar en compras al menudeo y uno de los estados con mayor crecimiento en exportaciones, gracias a los comerciantes.

Tere Jiménez informó que en el campo se han invertido 230 millones de pesos en apoyos que se han entregado sin intermediarios a los productores y ganaderos, especialmente a los pequeños. También resaltó la tecnificación de mil 500 hectáreas de campo para consumir menos agua y el agrocrédito accesible, con la mejor tasa de interés a nivel nacional.

La gobernadora reiteró su compromiso de trabajar por la justicia social y mejorar la calidad de vida de las y los aguascalentenses, es por ello que regresó el Programa “Oportunidades Estatal”. Además, las Casas del Bien Común ofrecen diversas actividades como clases de inglés, terapia psicológica, baile, entre otras.

“Aguascalientes es fuerte, porque cuida a su gente para que a nadie le falte lo necesario para vivir de manera digna, por eso, trajimos de regreso el Programa ‘Oportunidades Estatal’, que está cambiando la vida de miles de familias con apoyos de alimentación, salud y educación”, mencionó la gobernadora.

El Programa de Empleo Temporal benefició a más de 8 mil 600 personas, mientras que a través de los desayunos escolares y Comedores Comunitarios se entregaron más de 4 millones de platos de comida caliente a niños, niñas y adultos mayores.

“Gracias al DIF Estatal; gracias, Aurora; porque ustedes acercan estos alimentos calientes a quienes más lo necesitan”, dijo Tere Jiménez.

Con el Programa “Reencontrando Corazones”, más de 3 mil 800 abuelitas y abuelitos volvieron a ver a sus familiares en Estados Unidos. “Nuestros hermanos migrantes hacen de todo para que nuestro estado avance, por eso, nosotros haremos lo que esté en nuestras manos para apoyarlos”, destacó la gobernadora.

Informó que a través de programas como “Poder Mujer”, se impulsa a las emprendedoras. Además, se crearon Casas Rosas en todo el estado y más mujeres participan como agentes rosas.

Con la Tarjeta Rosa se apoya a este sector con 2 mil pesos bimestrales: “Vamos a seguir entregando más Tarjetas Rosas a más mujeres, porque sé que le echan ganas, muchas gracias por impulsar a Aguascalientes”, les dijo.

Durante su administración regresaron las Estancias Infantiles; actualmente hay 61 en todo el estado; también se creó el Seguro para Jefas de Familia y con mastógrafos móviles se atiende a más mujeres para que puedan acceder a tratamientos exitosos gratuitos contra el cáncer de mama.

“Con una inversión histórica de más de 496 millones de pesos realizamos más de 119 obras, como la construcción de nuevas escuelas de preescolar, primaria y secundaria”, señaló la gobernadora; dijo que su administración trabaja para que la educación llegue a todas las niñas, los niños y jóvenes.

Con ese objetivo se realizaron obras en todos los municipios, como el Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en Rincón de Romos, cuya inversión supera los 80 millones de pesos; así como la Universidad Intercultural para la Igualdad en San Francisco de los Romo.

La gobernadora hizo hincapié en que la tecnología debe estar en manos de niñas, niños y jóvenes; es por ello que se entregaron más de 40 mil computadoras a docentes y alumnos, y más de 20 mil estudiantes de todos los niveles han recibido una beca educativa.

Adicionalmente, en apoyo a la economía de los hogares, se entregaron uniformes escolares, mochilas y zapatos.

Tere Jiménez también informó que tan solo en el municipio de Aguascalientes, se construyeron nuevas escuelas con una inversión superior a los 94 millones de pesos; destaca un preescolar, una primaria y una secundaria en Villas del Río; un jardín de niños y una primaria en Lomas de San Jorge, y un jardín de niños y una primaria en Paseos del Sur.

Además, se realizaron mejoras en planteles educativos de todos los niveles, como en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde se hicieron obras en los Jardines de Niños María Guadalupe Rosales, del Sector Estación; y en el José Julián Martí Pérez, del Sector Guadalupe; así como en el María Margarita López Esparza, de Lomas del Mirador; y en las Escuelas Primarias Refugio Esparza Reyes, de Mirador de las Culturas; Eloísa Barbosa, del Morelos II; Ramón Bonfil, de Lomas del Ajedrez; María Concepción Maldonado, en Santa Anita, y en la Escuela Multinivel del fraccionamiento Lunaria.

También se realizaron mejoras en la Secundaria General No. 37 Gabriel García Márquez, en Hacienda San Marcos; en la Secundaria General No. 33 Refugio Miranda Aguayo, de Lomas de Vistabella: en la Telesecundaria No. 67 Miguel Barragán, de Pocitos; en la Secundaria General No. 13 Ricardo Flores Magón, en el Ejido Ojocaliente, entre muchas otras.

Se mejoraron los Cecytea de Mirador de Las Culturas y Villa Montaña; así como el Bachillerato Militarizado José María Chávez, de Las Cumbres; el Bachillerato Aguascalientes, en Ojocaliente, y el CBTIS #283, de Balcones de Oriente.

Tere Jiménez destacó que la Universidad Politécnica de Aguascalientes, la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto Tecnológico de Aguascalientes también fueron intervenidos.

Al igual que en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en Villas del Río; la Escuela Normal de Cañada Honda, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde se realizaron obras en el Edificio de Posgrado.

Adicionalmente, se rehabilitó el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes (CRENA), en la Insurgentes; la Normal Superior Federal de Aguascalientes José Santos Valdez, en el fraccionamiento STEMA, y el Bachillerato Reyes Heroles, del Indeco.

En la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad, se construyeron aulas nuevas y se realizaron mejoras en los Centros de Actualización del Magisterio, del Barrio de la Purísima y del Barrio de la Estación, así como en la Escuela Normal de Aguascalientes.

Tere Jiménez resaltó que estas y muchas otras acciones representaron una inversión que sobrepasa los 425 millones de pesos, en más de 120 obras para el fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Para consolidar el sistema de salud, la gobernadora detalló que se han invertido más de 4 mil 500 millones de pesos; con el Seguro Popular Aguascalientes, la ciudadanía recibe atención y medicamentos de manera gratuita.

Se construyeron seis nuevas clínicas del Seguro Popular Aguascalientes, una de ellas en el Palomino Dena; también se realizaron obras de rehabilitación en los Centros de Salud López Portillo, en La Barranca; el del Morelos I; el de la Insurgentes; el de la Gremial, y el del Ojocaliente I.

Se realizó la ampliación del área de Urgencias del Hospital de Psiquiatría Gustavo León Mojica y la rehabilitación del Centenario Hospital Miguel Hidalgo; así como del Hospital Tercer Milenio y del Hospital de la Mujer.

Con la creación del Instituto de Atención Integral de Enfermos Renales se han realizado diferentes acciones para prevenir, cuidar y ayudar a las personas con ese padecimiento; y hoy, más pacientes con cáncer son atendidos con la Unidad de Radioterapia del Hospital Miguel Hidalgo, la más completa y moderna del país.

Aguascalientes tiene el sistema de emergencias número uno de México, gracias a la tecnología del C5i y a 16 nuevas ambulancias, que redujeron el tiempo de respuesta de una hora a 10 minutos; además, mediante la Beneficencia Pública se entregaron apoyos como prótesis de cadera y rodilla, andaderas, aparatos auditivos, sillas de ruedas, entre otros.

En obra pública, se invirtieron más de 822 millones de pesos en la rehabilitación, construcción y mantenimiento de nuevas vialidades, ciclovías y carreteras, para que todos puedan llegar a tiempo a la escuela, al trabajo y con la familia.

“Estamos cumpliendo el compromiso de rehabilitar el Tercer Anillo de la capital con concreto hidráulico; a la fecha se han realizado cuatro etapas del proyecto que equivalen a más de 34 veces el Estadio Victoria”, señaló la gobernadora, entre aplausos de las familias asistentes.

Destacó que se han invertido más de 148 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica, como pozos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento, y mucho más, para elevar los niveles de reutilización del agua en actividades como riego en el campo y para que más familias tengan agua potable en sus casas.

Añadió que se ha dado mantenimiento a las ciclovías Norias de Ojocaliente-Ficotrece; Universidad Autónoma de Aguascalientes-Tecnológico de Monterrey; Lomas de San Jorge-Complejo Tres Centurias; así como a las de Rayón y Hornedo, en la Zona Centro; y a la de la Alameda.

Se rehabilitaron puentes peatonales en varias colonias, como el de la carretera 45 Sur, frente a Nissan; y el de la calle Artículo 123 y Artículo 39 de la colonia Constitución. Así como la carpeta asfáltica de la carretera a Norias de Ojocaliente, en el tramo de Avenida Poliducto y calle Rubí. También se pavimentaron las calles Juan Tijerina en la colonia el Riego; y Parra y Garbanzo, del Rosedal.

Se realizaron mejoras en el acceso a la colonia Guadalupe Peralta; y después de dos décadas, se amplió el paso a desnivel superior en respuesta a la petición de los vecinos de Villasur.

Señaló que solamente en la capital se han destinado alrededor de 631 millones de pesos para realizar más de 70 obras, como la rehabilitación de vialidades urbanas con carpeta asfáltica, concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, mantenimiento a carreteras, redes de agua potable y alcantarillado, entre otras más.

Además, se han impulsado obras para un mejor manejo del agua, como la línea de conducción de agua tratada al Centro Ecológico Queta Medellín, y la red de agua tratada en la calle Gladiola.

Destaca también la modernización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad y la rehabilitación del Colector Oriente del Ex-Ejido Ojocaliente; junto con el Municipio se construyeron tres megatanques de acero vidriado para almacenamiento de agua en beneficio del oriente de la ciudad.

La gobernadora informó que también se están dignificando los espacios públicos, que ahora son más seguros con iluminación, nuevas y mejores instalaciones deportivas y puntos de monitoreo inteligente, “estamos dando vida a los parques urbanos Próceres de la Enseñanza, en el Guadalupe Peralta; y el Jesús Terán, en el Municipio Libre, porque sus hijos merecen espacios de calidad y bonitos donde puedan hacer deporte y divertirse”, les dijo Tere Jiménez.

También se rehabilitan los parques del Ojocaliente 3, Lomas del Mirador, Casa Blanca, Colinas del Río, Real del Sol, Morelos, Fidel Velázquez, el Rodolfo Landeros, por mencionar algunos.

“En Aguascalientes, está de regreso la vivienda social, la estamos entregando a quienes no contaban con una; a comerciantes, tianguistas, policías, jefas madres de familia, personas con discapacidad”, señaló.

Además, se consolidaron las áreas de usos múltiples del Bordo Santa Elena, en Cumbres 2; se rehabilitaron el Centro de Atención Infantil de San Marcos y las instalaciones del DIF Estatal; mientras que está en proceso la segunda etapa de la Casa del Adolescente y del Velódromo Juan Alfredo Morales Shaadi, del Complejo Tres Centurias.

También se remodeló el Parque Alberto Romo Chávez, con una inversión de más de 40 millones de pesos; se mejoraron las instalaciones de la Feria Nacional de San Marcos y el Centro de Convenciones, lo que consolida a la verbena abrileña como la mejor del país.

En materia de seguridad, con el “Blindaje Aguascalientes” el estado se mantiene como uno de los más seguros.

“Garantizar la tranquilidad es tarea de todos los días, por eso, no vamos a descansar ni vamos a cruzar los brazos ante este reto que enfrentamos”, destacó la gobernadora.

En este sentido, señaló que se impulsó el Mando Coordinado y el trabajo con los Municipios, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional; se construyeron dos nuevas Puertas de Seguridad, una en Calvillo y otra en Asientos, por lo que ya son un total de cinco, todas equipadas con la más avanzada tecnología.

“Tenemos seguridad de proximidad con la nueva Comisaría de la Policía Estatal, la nueva Fiscalía Regional en Pabellón de Arteaga y la nueva Comisaría en el fraccionamiento La Ribera, que es la base de la nueva Policía Metropolitana”, señaló la gobernadora.

Se creó la Policía Rosa, la Policía Estatal de Carreteras y la Policía Turística; más de 100 nuevos policías estatales se graduaron de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad, y próximamente lo harán 200 más, para cerrar el año con 300 nuevos policías estatales; también se entregaron 300 nuevas patrullas y equipamiento a las corporaciones.

“Queremos estar en paz y tranquilos; con más policías, tecnología y patrullas seguiremos protegiendo a las familias, porque somos gente de paz y porque aquí, los buenos somos más”, subrayó Tere Jiménez.

Añadió que la Policía Estatal es de las más eficientes y confiables del país, según el INEGI; además, se cuida a la población con el C5i, que es el primer lugar nacional en atención de emergencias, de acuerdo a la National Emergency Number Association of Latin American; y la Policía Cibernética, que es la mejor del país, según datos del Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos.

“Somos el Gigante de México, porque aquí la gente vive mejor, hay más inversiones, más empleos, más educación, más servicios de salud, más obras y más seguridad; todos estos logros, los hemos alcanzado trabajando juntos, es gracias a ustedes, a las familias, a los empresarios y comerciantes, a los maestros y médicos, a los policías, a los estudiantes y a cada persona que dedica su mayor esfuerzo para que nuestro estado sea un ejemplo a nivel nacional e internacional”, destacó la gobernadora.

Por último, Tere Jiménez reafirmó su compromiso con Aguascalientes al señalar que seguirá trabajando para mejorar la infraestructura, la educación, los servicios de salud y la seguridad en el estado. “Todo esto podemos y lo haremos juntos, porque somos el Gigante de México, ¡que viva Aguascalientes! y que ¡viva el oriente de la ciudad!”, concluyó.