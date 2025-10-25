Tere Jiménez celebra graduación de maestros y maestras de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags,.La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia de graduación de la Maestría en Intervención Docente del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), en la que 30 egresados culminaron una etapa que refleja su esfuerzo, vocación y compromiso con la educación.

Durante su mensaje, Tere Jiménez felicitó a las y los egresados, destacando que su preparación los convierte en agentes de cambio dispuestos a transformar las aulas y fortalecer el futuro educativo.

“Les vengo a hablar con el corazón, cada que estoy con ustedes me recuerdan mi vida de niña, pues crecí con maestros; recuerdo cuando a mi mamá le dieron un premio por ser una de las mejores docentes y se me quedó muy grabado porque esto nos hace ser mejores y es el rompecabezas que arma nuestra toma de decisiones. Y yo les digo el día de hoy que nos ponen el ejemplo de que tenemos que seguir adelante, pues el conocimiento es lo más importante que tiene el ser humano y ustedes son los líderes que ayudan a que otros sigan adelante, ustedes siempre están remando; gracias por su esfuerzo y dedicación, muchas felicidades”, les dijo la gobernadora.

Fernanda Mercado Cortez, presidenta del Comité Estudiantil del CAM, habló a nombre de las y los graduados.

“Hoy es un día que quedará grabado en nuestra memoria; después de estos más de 2 años hemos llegado al cierre de un momento muy importante de nuestra vida, con esto podremos contribuir desde nuestra aula brindando una educación más humana, porque en el CAM desarrollamos respeto, empatía y solidaridad. Este día expreso el orgullo de todos los egresados de formar parte del CAM y más porque somos la primera generación del programa de posgrado, somos pioneros de un camino que otros colegas seguirán. Agradezco a la gobernadora por las facilidades, por las becas que nos dio y por una escuela digna; podemos decir que, efectivamente, los sueños se construyen en las aulas y usted nos ayudó a cumplirlos”, destacó.

Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, reconoció el compromiso de los graduados con su formación profesional y destacó que la educación de calidad se construye con docentes preparados y con visión humanista.

“En el Instituto de Educación trabajamos en la superación profesional, hoy aquí 30 compañeros maestros continúan en esa formación profesional para brindar no solamente educación, sino llegar a ese plus adicional, que es dar educación de calidad. Los felicito y reconozco el gran esfuerzo que han dado este tiempo, que es adicional al que dedican en el aula. Van a tener grandes frutos, porque como lo ha dicho nuestra gobernadora: si queremos tener a nuestra juventud blindada, tenemos que trabajar en tres temas muy importantes, que son educación, cultura y deporte, y brindar educación de calidad, pues sin duda es todavía un plus adicional que en Aguascalientes estamos dando. Enhorabuena”, destacó el director del IEA.

Rubén Antonio Reyna Macías, director del plantel, agradeció a la gobernadora por ser una aliada de la educación, de los alumnos y docentes.

“Estimada gobernadora, hace poco más de un año, para ser precisos el 26 de octubre, nos hizo entrega de infraestructura educativa y con ese gran compromiso el nuevo CAM, como usted nombró en su momento muy acertadamente. Gracias a ello esta es la primera generación de Maestría en Intervención Docente, y esto es el testimonio vivo de un sueño compartido y de un proyecto que nació con la firme convicción de fortalecer la formación de quienes dedican su vida a enseñar, transformar y acompañar. Ustedes representan la esencia de lo que significa ser docente en el Gigante de México: compromiso, esfuerzo, pasión y esperanza. Los felicito por habernos permitido acompañarlos en esta travesía”, subrayó.

Durante la graduación también se entregaron reconocimientos a docentes, personal académico y estudiantes destacados por su trayectoria y desempeño durante la maestría.

En la ceremonia que se llevó a cabo en el Auditorio del Instituto Aguascalentense de la Juventud, también estuvieron presentes el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; Javier Rosas Reyes, director general del Instituto de la Juventud; Mario Gutiérrez Reyes, coordinador de Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes de Educación Superior; Delia Yazmín Contreras Ochoa, coordinadora de Posgrado y secretaria general de la Delegación D-11-80 del SNTE.