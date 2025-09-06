Tere Jiménez brinda apoyos a familias de Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, acercó apoyos y servicios de más de 25 dependencias estatales a las familias de la comunidad de Emiliano Zapata, en el municipio de Pabellón de Arteaga, a través del Programa “Gobernadora más cerca de Ti”.

“Tenemos muchas convocatorias abiertas para que se acerquen a los módulos y conozcan los programas que impulsamos, como apoyos para emprendedores, servicios médicos gratuitos, becas para estudiantes, apoyos para productores del campo, vivienda social, entre muchos otros”, mencionó la gobernadora.

Durante el evento, Tere Jiménez y autoridades entregaron sillas de ruedas y andaderas, así como certificados de primaria y secundaria a personas mayores que concluyeron sus estudios de forma gratuita en el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes (Inepja).

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado (Sedeso), Patricia Castillo, indicó que el Programa “Gobernadora más cerca de Ti” se lleva a todos los municipios y colonias del estado para ofrecer respuestas y soluciones inmediatas a la ciudadanía.

“Estoy contenta de que estos recorridos en las comunidades y colonias sean parte cotidiana del Gobierno del Estado; seguimos cercanos a la gente”, enfatizó la titular de la Sedeso.

Lucero Espinoza Vázquez, presidenta municipal de Pabellón de Arteaga, destacó el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez para la consolidación de diversos proyectos en su municipio.

“De todo corazón, siempre he reconocido el lado humano de la gobernadora Tere Jiménez con nosotros en el municipio de Pabellón de Arteaga; en especial aquí en Emiliano Zapata vamos a iniciar con el equipamiento del pozo y la instalación de un tanque elevado”, señaló Espinoza Vázquez.

A nombre de las y los beneficiarios del Inepja, Ma. de la Paz Gutiérrez Ramírez reconoció el apoyo y la cercanía de la administración estatal; “gracias a la gobernadora por los programas que manda a los adultos mayores, ya que con ellos aprendí a leer y escribir”, finalizó.

