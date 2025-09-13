Tere Jiménez apoya a productores del campo con semilla de avena

Redacción

Tepezalá.-En el Auditorio Polivalente de Tepezalá, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó semilla de avena a 2 mil productores de Rincón de Romos, Cosío, Pabellón de Arteaga, Tepezalá, Asientos, San José de Gracia, Jesús María y San Francisco de los Romo, con una inversión de 5 millones de pesos.

Durante la entrega, la gobernadora reconoció la labor incansable de las y los trabajadores del campo; reafirmó su compromiso con quienes alimentan a Aguascalientes.

“Todos ustedes son quienes trabajan el campo, se esfuerzan y dan todo para que tengamos alimento en nuestras mesas. Tenemos que vivir con entusiasmo y fe, porque cuando se siembra, también se siembra esperanza. Cuenten con el Gobierno del Estado, cada vez impulsamos más programas para apoyar al campo, porque en equipo todo se puede lograr. ¡Vamos con todo hacia adelante!”, expresó Tere Jiménez.

Por su parte, Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), destacó que esta entrega responde al interés que mantiene la gobernadora por apoyar a productoras y productores de bajos ingresos, quienes son una prioridad en su administración; agregó que se ha apoyado a los productores del campo con caminos saca cosecha, desazolve de bordos y presas, reconversión de cultivos, sanidad vegetal en contra de las plagas, seguro catastrófico, y más.

Leticia Olivares Jiménez destacó el apoyo que la gobernadora ha dado al campo en todos los municipios del estado; resaltó que el día de hoy los beneficiarios recibieron 100 kilogramos de semilla certificada de avena por hectárea, con un máximo de tres hectáreas por productor; comentó que la Sedrae aportó 1,600 pesos por cada 100 kilogramos de semilla y el solicitante, únicamente 400 pesos.

Roberto Espinoza Calderón habló a nombre de las y los productores beneficiados. “Gracias, gobernadora, por el respaldo que nos ha brindado con este y todos los programas que ha destinado para fortalecer la actividad agrícola; hoy, con la semilla de avena se abre una nueva oportunidad para diversificar nuestros cultivos, y asegurar un ingreso más estable para nuestras familias; reitero mi agradecimiento y hago el compromiso de aprovechar estos apoyos para seguir construyendo un campo más fuerte. Muchas gracias, gobernadora Tere Jiménez”, mencionó.

En el evento, se informó que en próximos días se entregará este apoyo a los productores de El Llano, Calvillo y Aguascalientes capital.

También estuvieron presentes José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos; los diputados locales Heriberto Gallegos Serna y María Guadalupe Mendoza Medrano; Kristian Vera Guerrero, representante de la secretaría de Agricultura de México en Aguascalientes, y José Uriel Romo Castañeda, presidente del Sistema Producto Maíz.