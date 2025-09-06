Tere Jiménez apoya a familias de El Llano para mejorar sus viviendas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó material para la construcción de techos, pisos firmes, cuartos adicionales y baños a familias de la comunidad Jesús Terán, en el municipio de El Llano, con el objetivo de que cuenten con un hogar digno y una mejor calidad de vida.

“Yo les quiero decir que siempre van a contar conmigo, somos un gobierno humanista, que ve por la gente y sus necesidades. También vamos a ir a otros lugares para ayudarlos con estos programas tan importantes”, les dijo la gobernadora a las y los presentes.

Gabriela Caudel de Luna, directora general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), señaló que gracias al Programa “Crece tu Vivienda”, las familias tendrán tranquilidad y mejor calidad de vida.

“No nos detenemos aquí, estaremos invirtiendo 15 millones de pesos para beneficiar también a las familias de Asientos, Cosío, Rincón de Romos, Tepezalá y, en la siguiente etapa, a los demás municipios del estado. Estos apoyos son para ustedes, para sus hijas, para sus hijos, para su tranquilidad y para que vivan mejor”, detalló Caudel de Luna.

A nombre de las y los beneficiarios, Yolima Niño Ortega expresó su agradecimiento: “gobernadora, en representación de todas las familias beneficiadas por el programa de vivienda, quiero externarle nuestro reconocimiento y gratitud; esperamos que nos siga apoyando”, finalizó.

Durante el evento realizado en las instalaciones de la velaria de la comunidad, también estuvieron presentes las y los diputados locales Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Ma. Guadalupe Mendoza Medrano.

Para más información sobre los programas de vivienda, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 25 60 o al WhatsApp 449 110 26 85.