Ter Stegen se niega a firmar informe médico y Barça le abre expediente

Redacción

Los problemas entre Marc-André ter Stegen y el Barcelona se intensificaron luego de que el portero alemán se negara a firmar el informe médico de su lesión, documento que el club debe remitir a la Comisión Médica de LaLiga para liberar hasta el 80% de su ficha y cumplir con el fair play financiero.

De acuerdo con Mundo Deportivo, la negativa del capitán culé llevó a la directiva a abrirle un expediente disciplinario, con la posibilidad incluso de imponerle una sanción. La situación pone en riesgo la inscripción de fichajes como la del guardameta Joan García, contratado recientemente.

El trámite, que suele ser rutinario tras una operación, requiere el consentimiento expreso del jugador debido a la naturaleza privada de los datos médicos. Sin su autorización, el proceso queda bloqueado.

La tensión se originó después de que Ter Stegen anunciara en redes sociales que debía operarse por problemas lumbares, estimando tres meses de baja, un periodo que no sería catalogado como de larga duración y que impediría al club obtener la rebaja salarial necesaria para inscribir refuerzos.

Fuentes internas del Barça admitieron “disgusto” por la postura del guardameta, aunque confían en que recapacite. De no hacerlo, el club considera que tiene base jurídica para presentar el informe a LaLiga sin su firma.