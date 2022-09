TEPJF respalda que INE no abra doble expediente contra ‘Alito’ por audio

Redacción

Ciudad de México.-El Tribunal Electoral respaldó que el Instituto Nacional Electoral no puede abrir dos procedimientos en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por el audio en el que se le escucha operar una aparente estrategia para maniobrar recursos de campañas, pagos en efectivo y presuntas facturas manipuladas con medios de comunicación.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se limitó a señalar que “del análisis de la queja no se observan hechos que constituyan conductas infractoras de la normativa electoral que den lugar a un proceso sancionador”.

El proyecto de sentencia, del que MILENIO tiene una copia, explica que la queja de Morena se centra en uno de los audios que reveló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre conversaciones privadas de Alejandro Moreno grabadas ilegalmente, en el que se le escucha dar instrucciones para aparentemente triangular recursos de campaña.

Se trata del audio revelado en el programa “Martes de Jaguar” el 28 de junio, en el que el líder priista habla con un hombre de nombre Hugo a quien lo cuestiona sobre pagos en efectivo:

—Oye, Hugo, le pagaste a Bauer en cash ¿no?—

—Sí, jefe, es lo mejor que pudimos hacer. Lo que pasa es que dinero de campaña, jefe, y no dejamos rastro si pago en efectivo. ¿O hay algún malentendido? No sabía que no lo podía hacer ¿hice mal?

—Bueno, ya pagaste en cash, está bien, pero él te puede facturar medios—.

—Sí, pero vamos a dejar un rastro jefe—

—Pero ¿un rastro de qué?—

Después, Moreno le informa que “hay 700 mil pesos que te van a dar ahorita de una candidata a presidenta municipal. Y mañana, viene una gente que quiere que le den lo mismo, un millón de pesos a Colima”.

A pesar de que Morena ya había presentado denuncias ante el INE por todas las conversaciones difundidas por la gobernadora de Campeche pese a su origen ilegal, interpuso una adicional exclusivamente por este audio.

El 29 de agosto, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral determinó no ha lugar a la instauración de un procedimiento especial sancionador, al estimar que la solicitud no tenía sustento. En su proyecto, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, concluyó que la respuesta estuvo apegada a derecho pues el INE ya tiene una investigación contra Alejandro Moreno en materia de fiscalización por este asunto.

“Los hechos denunciados ya se encuentran sustanciados en un procedimiento administrativo sancionador ante la Unidad Técnica de Fiscalización, pues se hace referencia a presuntas violaciones en materia de fiscalización, por lo que no se puede estimar violado el derecho de acceso a la justicia”. Por lo que Morena no puede alegar que el INE se niegue a investigar al líder priista o que niegue justicia, pues al tratarse de un proceso de fiscalización, se requieren mayores diligencias y una vez que concluyan, el Consejo General deberá presentar una conclusión que de encontrar algún ilícito electoral, ameritará una sanción.

Con información de Milenio