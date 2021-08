TEPJF requiere renovación, interinato es insuficiente: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- La designación de Felipe Alfredo Fuentes como presidente interino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es insuficiente para que el órgano salga de su crisis interna, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que el Tribunal no ha dado señales de actuar con rectitud, por lo que requiere de una renovación.

“No está bien el tribunal, no han demostrado actuar con rectitud. A mí me decepcionaron, y tengo pruebas, cuando resolvieron cancelar las candidaturas de Michoacán y de Guerrero; actuaron bajo consigna, no actuaron como jueces, incluso cayeron en contradicciones garrafales, nada más que ya no hay ninguna otra instancia”, dijo.

Por tanto, para el presidente López Obrador no es suficiente nombrar en el TEPJF a un presidente interino y elegir a uno nuevo el mes entrante.

“Lo mejor es una renovación, porque la democracia debe estar en manos de gente incorruptible, honesta”.

Por último, López Obrador comentó que no estaba de acuerdo con la opinión del magistrado presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, quien opinó que la crisis del TEPJF ya se había superado con el diálogo.

“No, no coincido. Eso tiene que renovarse, no hay más que una renovación tajante, tanto en el INE como en el tribunal”, finalizó.

Con información de La Jornada