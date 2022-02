Tenoch Huerta critica a telenovelas mexicanas

Redacción

Ciudad de México.- El actor Tenoch Huerta explotó en contra de la producción de las telenovelas mexicanas.

Aunque es uno de los famosos más reconocidos en el país, Tenoch también es uno de los más controversiales y esta vez, se fue en contra de las telenovelas y los actores que aparecen en ellas.

“No me gustan las telenovelas, siento que, en cuestión de talento, historias, narrativa, no tienen nada que me ofrezcan a mí, y yo nada que ofrecerles a las telenovelas”, dijo.

Por si esto fuera poco, Tenoch remató sus palabras dejando abierta la posibilidad de que en algún momento pueda incursionar en un melodrama, esto siempre y cuando “el hambre le gane”.

“No me mal entiendan, en una de esas se hace algo en lo que mi talento y perfil de actor encajen o simplemente me gane el hambre”, escribió de manera irónica.

“A todas las productoras de contenido en México. YA BASTA de discursos de la blanquitud, de invisibilizar la piel morena. Somos mayoría, pero ustedes se avergüenzan de vivir en un país moreno, ¿pero no les molestan los privilegios que aquí les confieren, cierto?”, remató.