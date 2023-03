“Tengo todo el apoyo para luchar por el título de F1”: Checo Pérez

Redacción

Australia.- Previo al Gran Premio de Australia Checo Pérez dijo tener las herramientas necesarias para batir a Max Verstappen, y es que el nuevo Red Bull RB19 ha demostrado ser el mejor coche de la parrilla 2023, por lo que la batalla por el mundial ya parece que será un mano a mano directo entre Checo Pérez y Verstappen.

Ejemplo de esa lucha es lo que vimos en el Gran Premio de Arabia Saudí cuando Checo Pérez superó a su compañero de equipo para llevarse victoria, aunque la batalla se vio un poco ensombrecida por la polémica que se desató sobre la disputa por la vuelta más rápida.

Vale mencionar que durante mucho tiempo se ha visto a Red Bull como un equipo que giraba en torno a Verstappen, aunque para Pérez ahora las cosas son diferentes, ya que tiene todas las oportunidades que necesita para luchar por la corona.

Cuando se le preguntó antes del Gran Premio de Australia si sentía que tenía las herramientas necesarias para batir a Max Verstappen, Checo dijo: “creo plenamente que, cuando llegué al equipo, las cosas eran muy diferentes. Básicamente, iban a correr con dos coches porque tenían que hacerlo”.

Luego refirió “ahora puedo decir que realmente me siento parte del equipo. Siento que tengo mi sitio y que me respetan. Y creo que eso es algo bueno para un piloto. De verdad creo que tengo todo el apoyo del equipo tanto como Max, y que tendré todas las oportunidades de ganar el campeonato tanto como Max”.

Durante el 2022, el rendimiento de Pérez se desvaneció a medida que avanzó el desarrollo de Red Bull para reducir el peso de su monoplaza, lo que hizo el manejo del coche se alejara de lo que le gusta al de Guadalajara.

El mexicano explicó “sí, ahora me siento más cómodo en el coche”, añadiendo “creo que también hemos aprendido bastante sobre la dirección que tomamos el año pasado, no sólo el coche en sí, sino también con la forma en que lo configuramos y cómo tratamos de compensar los puntos débiles que me estaba encontrando. Nos faltaba sacar más rendimiento al coche”.

Pérez dijo que las primeras impresiones con el RB19 fueron que él y Verstappen estaban contentos con cómo se pilotaba y que ambos pedían cosas similares en términos de dirección de desarrollo; luego apuntó, “ahora tenemos un coche muy fuerte, un paquete muy fuerte, y un coche con el que me siento cómodo. Es un monoplaza con el que estoy trabajando bien, y que también creo que con la dirección que tomamos con el desarrollo, puedo sacar el máximo provecho de él”.

Añadiendo “creo que eso es importante para poder seguir en la lucha a lo largo de la temporada: tener un coche con el que puedas ser competitivo, sea cual sea la condición en la que te encuentres”, posteriormente dijo “esta claro que el año pasado, cuando empezamos a desarrollar el coche, o básicamente cuando cuando pusimos el coche a dieta para reducir peso, básicamente se adaptó más a Max y la diferencia se amplió”.

Finalmente mencionó “en este momento creo que estamos pidiendo las mismas cosas. En estas primeras carreras, hemos estado muy, muy cerca en el equilibrio y pidiendo un tipo similar de equilibrio. Así que, en ese sentido, es algo bueno por ahora”.

*Con información de Motorsport.