Tengo más experiencia que cualquier aspirante a la alcaldía: Tavárez

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El priista, Roberto Tavárez Medina se declaró como el aspirante a la candidatura a la alcaldía de esta ciudad con la mejor preparación para ocupar el cargo que cualquier hombre o mujer de todos los partidos en esta ciudad.

En charla con El Clarinete el ex candidato a diputado local en el 2018, señaló que “yo me declaro preparado, formado, sobre todo formado, formado para la presidencia municipal, sobre todo en dos sentidos, uno en la capacidad, experiencia, no veo ninguno aspirante de los que ahora levantado la mano, incluyendo los del PAN, los de Morena y todos los que quieren ser presidentes municipales, que tengan la experiencia que yo tengo”, afirmó.

Acto seguido recordó su experiencia en el servicio público el también exdirigente del PRI en esta entidad:

“Ya fui secretario de Servicios Públicos, ya fui secretario de Desarrollo Social, (en el Ayuntamiento de Aguascalientes), ya fui secretario de Agua Potable en San Francisco los Romo, tengo el conocimiento de los temas municipales, no creo que haya alguien de los que han levantado la mano hasta ahora que tenga la capacitación, la experiencia que tengo yo de cualquier partido político en ese sentido”, expresó.

De igual manera quien ha participado como operador político en campañas a la gubernatura y alcaldía sentenció “por eso digo que está formado.

Pero también estoy formado en el PRI, porque también reconozco que a veces hay circunstancias positivas y negativas para ser o para no ser, pero levanté la mano, estoy levantando la mano en este momento para poder constituirme en el candidato a presidente municipal y enarbolar los principios del PRI”.

A su vez Roberto Tavárez añadió “creo que también en ese sentido tengo mucha capacidad y experiencia o mayor capacidad experiencia de algunos o algunas compañeras del PRI que han levantado la mano”.



– En el PRI ¿cómo va a ser el proceso de elección? ¿va a ser por dedazo, va haber una asamblea, un consejo, cómo va a ser para la elección del candidato o candidata?

– El procedimiento de designación de las candidaturas en el PRI es una Comisión de Designaciones, es decir, para tu concepto sí es dedazo. Vamos a luchar por qué en los méritos sean los suficientes para que nos puedan, designar, obviamente yo siempre he sido de la idea de que el priismo debe de opinar, mínimo los consejos, mínimo las asambleas y bueno, siempre he sido partidario de la consulta a la base de que el priismo en toda la extensión de la palabra opine, pero bueno, nos vamos a sujetar el procedimiento que se designó en días pasados.

-Por otro lado, si es que van en alianza con el PAN, ¿tendría que ser esa posición o todos ustedes juegan con la suya o va haber alianza en Aguascalientes o no va a ver?

-Creo y estoy convencido que la alianza solamente será federal. Aquí el panismo tiene la facultad de decidir y no creo evidentemente que vayan a decidir con alianza con el PRI aquí en el PRI con el PAN va a ser difícil, pero tampoco estoy supeditado a eso, al contrario, me parece que podemos construir una candidatura fuerte sin esa alianza.

Finalmente reiteró estar listo para convertirse en el abanderado tricolor al máximo cargo de elección popular en juego para junio del próximo año en esta entidad.