Tengo más de 30 años en la política, pero no vivo de ella: González Mota

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos, afirmó que él no vive de la política cuando se le cuestionó sobre si se postularía para la reelección para el siguiente proceso electoral, dijo que incluso gana más como ganadero que como político.

Aunque aún falta más de un año para las próximas elecciones, ya hay quienes se están proyectando a futuro. En entrevista colectiva, se le preguntó al morenista alcalde de si para el proceso electoral del 2024 se postularía para repetir en el cargo.

“Es un tema que está muy lejos, no es mi prioridad, iré midiendo mis condiciones, hay proyectos que me permitirían continuar. Yo solo les voy a decir una cosa, no vivo de la política, me ha ido bien en la política, pero no vivo de ella. Soy ranchero, sé herrar un caballo, sé arrear ganado, sé vacunar, sé inseminar, sé desparasitar; sé sembrar jitomate y cebolla”, externó el alcalde.

González Mota, quien reitera que no vive de la política, lleva trabajando en el gobierno desde 1991, cuando comenzó como agente de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes (CODAGEA); después como subdirector de la Secretaría de Desarrollo Social en el 92; posteriormente se dio un descanso y fue hasta el 2002 cuando fungió como director de Desarrollo Económico de Asientos; después fue integrante del SNTE en el 2006.

Fue en el 2010 cuando desempeñó el primer cargo de elección popular cuando desempeñó como diputado local por primera vez para posteriormente asumir la presidencia municipal de Asientos en el 2013 al 2016. Regresó al congreso del 2018 al 2021 y nuevamente repetir en la presidencia de Asientos del 2021 hasta el 2024.

Esto por lo menos datos del currículo que entregó a la LXIV legislatura, omitiendo todo el trabajo dentro del partido que ha desempeñado.

Con el talón de cheque en mano, manifestó: “yo gano 38 mil pesos, me quitan 25 mil de pensión porque tengo una mujer con un chingo de crías, me queda 13 mil 718 de sueldo quincenal”, presumió.

Aunque es conocido que tiene varias fincas y predios de su propiedad.