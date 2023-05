“Tenga para que aprenda”, dice Creel a AMLO tras criticar estrategia de seguridad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El panista Santiago Creel Miranda, presumió la estrategia de seguridad del expresidente Vicente Fox luego de que ocupó la cartera de secretario de Gobernación en el sexenio del guanajuatense.

Durante un discurso que emitió en esta capital en el marco de la Reunión Nacional de diputados locales de Acción Nacional, recordó que logró reducir los niveles de inseguridad y violencia hasta en un 30%.

“Yo quiero enviarle un mensaje a Obrador, decirle que tenga para que aprenda de un buen presidente que si disminuyó la violencia y no se valió de frases como la de abrazos y no balazos que no ha servido”, criticó.

Ya encarrerado el también presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados envió un mensaje al líder de Morena, Mario Delgado, a quien presumió de que mientras en el PAN su hay unidad en su partido lo que prevalece es la imposición y el sometimiento al Ejecutivo federal.

“Aquí les vamos a demostrar con una sopa de su propio chocolate que aquí (en el PAN) si hay unidad que es la que se necesita para ganar, sede aquí les digo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido que les vamos a ganar y vamos a cambiar el rumbo del,país”, sentenció.

En el evento estuvo presente el propio Vicente Fox, así como las senadoras Xochilt Gálvez y la polémica Lilly Tellez entre otros legisladores federales blanquiazules.