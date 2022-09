Tenemos mucha presión de todos lados por Ayotzinapa: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se continuará con la investigación del caso Ayotzinapa, en la cual se han tenido muchas presiones, dijo en la conferencia de prensa de este martes.

“Ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y estoy acostumbrado a resistir. Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los seudodefensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación, vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones”.

“Ya sabemos lo que viene después, vienen otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación, no lo van a lograr. Y que sepan que así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros respetando la libertad de expresión, informándole al pueblo de todo”.

Sobre la filtración que se dio de la parte que se había mantenido testada del documento de la Covaj, dijo que si bien en principio se pronunció porque se diera a conocer toda la investigación, sin sesgos, “están de por medio los sentimientos de los padres, porque hay cosas muy feas, horrendas que sucedieron. Y además con el pretexto del debido proceso no se dice nada y como no hay información, especulan y pueden generar campañas de desinformación a su antojo, cuando se informa es distinto”.

Con información de La Jornada