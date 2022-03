Tendría que pagar gobierno de Aguascalientes 300 mdp por indeminzar a exconcesionarios del Libramiento ￼

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A casi 13 años de distancia de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgara la concesión del libramiento carretero poniente continúan los problemas legales.

El proyecto que no pudieron concretar los ex gobernadores Luis Armando Reynoso Femat y Carlos Lozano de la Torre, fue retomado por Martín Orozco Sandoval en medio de la polémica por la determinación de quitarle la concesión de la obra a grupo PROFEZAC que encabeza el empresario zacatecano José Aguirre, cercano al ex mandatario priista Lozano de la Torre, quien a su vez le entregó la concesión.

El mandatario panista Orozco Sandoval prometió en su campaña la conclusión de la obra que contemplaba el tramo de salida a Calvillo a San Francisco de los Romo, para evitar el acceso de transporte pesado sobre el Tercer Anillo de Circunvalación, donde en su momento retiró la concesión a PROFREZAC, dando paso a una nueva licitación de la obra con un coste de alrededor 2 mil 154 millones de pesos que finalmente se adjudicó grupo PINFRA.

Lo anterior no dejó contento a grupo PROFEZAC quien interpuso una serie de demandadas por el retiro de la licitación que se les había otorgado, transcendiendo que de proceder ante los tribunales su inconformidad el gobierno estatal tendría que indemnizarlos con casi 300 millones de pesos.

Mientras esto sucede la apertura de esta magna obra se ha venido recorriendo en su fecha de entrega de un primer anuncio que se hizo en torno a que para diciembre del 2021 estarían concluidos los trabajos, luego se recorrió para abril de este 2022 y ahora se hizo una nueva fecha donde se habla de mediados de mayo de este año.

Finalmente a esta obra se la han sumado demandas por pleitos de tierras entre ejidatarios por donde pasan las obras, así como trascendió que inclusive a actualmente habría algunos tramos sin liberación del derecho de vía.