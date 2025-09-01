Tendrá Jesús María museo de la ciudad

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- El próximo 12 de septiembre será inaugurado el Museo de la Ciudad de Jesús María, el primero en la historia del municipio, anunció Juan Armando García Estrada, titular de la Instancia de Turismo.

La sede estará ubicada en la calle Guzmán 105, junto al mercado municipal, en una casona rentada que formó parte de la historia local.

“El museo está en Guzmán 105, aquí a un ladito en donde está el mercadito, el estacionamiento del mercado. Ya estamos todos listos, lo único que estamos esperando es que nos llegue la obra”, señaló.

El recinto contará con tres salas que mostrarán aspectos representativos de la identidad local, entre ellas una colección de máscaras, trajes típicos, maquinaria antigua utilizada en los talleres muebleros y fotografías históricas.

“Va a mostrar vida y obra de lo que es Jesús María a través de una exposición de las máscaras que son muy representativas de la comunidad. Vamos a estar exponiendo también lo que son maquinaria, la primera máquina que utilizó don Alejandro de la Cruz Saucedo, quien dio inicio a este nuevo proyecto de consolidar a Jesús María como un pueblo eminentemente mueblero, y también tenemos algunas fotos antiguas”, detalló.

El proyecto contará con el respaldo del Museo de la Ciudad de Aguascalientes y del Museo de Aguascalientes.

“La inversión ha sido paulatina. Hemos tratado de ser muy ahorradores, pero no supera los 150 mil pesos, 180 mil pesos para poder iniciar con este proyecto”, explicó García Estrada.

La entrada será gratuita y se prevé que las exposiciones se renueven de manera constante, con actividades y talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos mayores.