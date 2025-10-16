Tendrá Aguascalientes Centro de Trasplantes de Médula Ósea

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En una muestra del compromiso que la gobernadora Tere Jiménez mantiene con la salud de la población, Aguascalientes contará con un Centro de Trasplantes de Médula Ósea en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, el cual ayudará a salvar vidas y representa una esperanza para muchas familias del estado y la región.

La construcción de esta nueva unidad médica registra un avance importante, por lo que se espera iniciar los protocolos para el tratamiento de los primeros pacientes a principios del 2026.

Cabe destacar que el trasplante de médula ósea es un tratamiento que permite reemplazar este tejido por células madre sanas; dicho procedimiento es vital para pacientes con enfermedades como leucemia, esclerosis múltiple, linfomas, mieloma, aplasia medular grave, entre otras.

La creación de este centro significa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que no han respondido a tratamientos convencionales.

La nueva unidad contará con hematólogos y especialistas en trasplante de células madre, quienes encabezarán este proyecto con el más alto nivel de profesionalismo y compromiso.

La participación del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea será determinante en la operación de la nueva unidad, ya que será el encargado de recolectar y procesar las células madre, que luego serán enviadas al Hospital Hidalgo para su trasplante. Este esfuerzo conjunto garantizará un proceso seguro y eficiente para los pacientes.

Este proyecto es una clara muestra del compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con el fortalecimiento del sistema estatal de salud, ya que con este tipo de acciones busca ofrecer a los pacientes aguascalentenses tratamientos de vanguardia que mejoren su calidad de vida.