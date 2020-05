Temor en personal del C-3 de Aguascalientes a contraer Coronavirus

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Personal del Centro de Evaluación y Control de Confianza ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, refieran que existe el temor a sufrir contagios de Covid-19, ante el desdén de los directivos quienes ven más por las metas de trabajo que por la salud de los trabajadores haciendo llegar el siguiente escrito:

Seguimos trabajando normalmente en el centro de evaluación y control de confianza a cargo de la secretaria de gobierno estatal donde hay mas de 50 trabajadores, que atienden a mas de 20 personas al día, cabe decir que las oficinas de la dependencia son pequeñas por lo que no se aplica la sana distancia, los encargados del centro el Lic Juan Jose López Gomez y Brenda Belén de Lira Reyes, mencionan que el centro no puede parar por el incumolimiento de metas que ellos establecieron a principios de año; por lo tanto es mas importante el cumplimiento de metas que la SALUD e INTEGRIDAD de los trabajadores, evaluados y sus familias; esté tipo de acoso laboral no es nada nuevo aquí, debido a que no se respetan los días económicos ni incapacidades que los trabajadores tienen. Los encargados del centró antes mencionados indican que no pueden detener las actividades por ordenes del gobernador Martín Orozco Sandoval y la Secretaría general de gobierno Siomar Eline Estrada Cruz.

Por su parte la Secretaría General de Gobierno, aseguró que el C3 cuenta con filtros sanitarios y con todas las medidas para evitar cualquier situación de riesgo de propagación del Covid-19.

Todo con la finalidad, de seguir ofreciendo el servicio de evaluaciones a los integrantes de corporaciones policiacas y a quienes aspiran a integrase a estas.

Fotografía de Noticiero El Circo